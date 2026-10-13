وفاة طالب وإصابة 5 آخرين في حادث دهس أمام مدرسة بمدينة الضبعة بمطروح

تحولت لحظات خروج الطلاب من مدرسة عبد الله بن مسعود الابتدائية إلى مشهد مأساوي، بعدما تعرض عدد منهم للدهس بواسطة سيارة، ما أسفر عن وفاة طالب وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة.

دهس طلاب

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطلاب لحادث دهس أثناء مغادرتهم المدرسة، حيث أسفر الحادث عن سقوط عدد من المصابين، وسط تحرك للتعامل مع الحالات ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لدرجة خطورة الإصابات.

واستقبلت مستشفى الضبعة جثة هامدة لطالب وإصابة 5 آخرين، فيما يجري استكمال تفاصيل الواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.جراءات القانونية اللازمة.