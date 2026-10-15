مياه النيل لم تعد كافية.. وزير الري الأسبق: يجب ترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الكميات المتاحة

حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، من تزايد التحديات المائية التي تواجه مصر، مؤكدًا أن الموارد المتاحة لم تعد تواكب الاحتياجات المتنامية، في ظل محدودية حصة البلاد من مياه النيل والزيادة المستمرة في معدلات استهلاك المياه بمختلف القطاعات.

تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات

وأوضح علام، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، أن تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية تتطلب التعامل مع ملف المياه باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تستلزم إدارة دقيقة للموارد المتاحة، والعمل على إيجاد بدائل تسهم في تقليل الفجوة بين الموارد والاحتياجات.

وأشار وزير الري الأسبق إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الكميات المتاحة، من خلال التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومعالجتها، بما يتيح توفير موارد إضافية يمكن الاستفادة منها في تلبية متطلبات القطاعات المختلفة، مع الحفاظ على الموارد المائية المتاحة.

تطوير أساليب إدارة المياه في القطاع الزراعي

وشدد علام على ضرورة تطوير أساليب إدارة المياه في القطاع الزراعي، بما يحقق الاستخدام الاقتصادي الأمثل لهذا المورد الحيوي، موضحًا أن اتخاذ القرارات المتعلقة بزراعة المحاصيل يجب أن يراعي حجم استهلاكها للمياه، إلى جانب تكاليف الإنتاج والعائد الاقتصادي المحقق منها.

الاحتياجات الزراعية والموارد المائية المتاحة

وأكد أن تحقيق التوازن بين الاحتياجات الزراعية والموارد المائية المتاحة يتطلب وضع تكلفة المياه في الاعتبار عند تحديد التركيب المحصولي، بما يساعد على توجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر كفاءة، والحد من استنزاف المياه في زراعة محاصيل قد لا تتناسب عوائدها الاقتصادية مع حجم المياه المستخدمة في إنتاجها.