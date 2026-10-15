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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يؤكد أهمية تطوير أساليب إدارة المياه بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية

وزير الري يؤكد أهمية تطوير أساليب إدارة المياه بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية
وزير الري يؤكد أهمية تطوير أساليب إدارة المياه بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية
أ ش أ

 أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية تطوير أساليب إدارة المياه، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المائية ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري، مع ممثلي "التحالف العالمي لمستقبل الزراعة"، وكبيري مسؤولي الجامعات البريطانية (الجامعة الملكية الزراعية، الكلية الملكية للطب البيطري بجامعة لندن، الكلية الريفية الاسكتلندية) وبحضور ممثل عن شركة إدارة الثروات (Wealth Management Company)، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتدريب وبناء القدرات، وتحسين إدارة الموارد المائية.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية البحث العلمي في مجال المياه، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الإدارة المائية والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه.. مشيرا إلى أهمية توجيه البحوث العلمية نحو إيجاد حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ، وتطوير التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامة الموارد المائية.

وأشار الوزير إلى أن التدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية العاملة في مجال المياه يمثلان أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0)، الذي يستهدف تطوير منظومة العمل بقطاع المياه من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ورفع كفاءة العاملين وتأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة وتطبيق الممارسات المتطورة في إدارة المياه، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويدعم جهود تطوير قطاع المياه.

واستعرض سويلم مجهودات وزارة الري في مجال رفع كفاءة استخدام المياه، من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الزراعى، وتطوير عملية إدارة وتوزيع المياه، ومتابعة استخدام نظم الري الحديث بالأراضي الرملية، وتعزيز الوعي بأهمية ترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة الإنتاجية المحصولية من وحدة المياه وتحقيق أفضل عائد ممكن من الموارد المائية.

وأوضح أن تحسين إدارة المياه يعد عنصرا أساسيا في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين المياه والإنتاج الزراعي، الأمر الذي يتطلب تحقيق التكامل بين سياسات إدارة الموارد المائية والخطط الزراعية، مع الاستفادة من نتائج البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل، بما يدعم استدامة النشاط الزراعي وقدرته على تلبية الاحتياجات الغذائية.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أهمية تطوير أساليب إدارة المياه الاستخدام الأمثل للموارد المائية جهود تحقيق الأمن الغذائي

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