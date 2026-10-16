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برعاية الرئيس السيسي.. سويلم يستعرض استعدادات أسبوع القاهرة التاسع للمياه بمشاركة 20 وزيرا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برعاية الرئيس السيسي.. سويلم يستعرض استعدادات أسبوع القاهرة التاسع للمياه بمشاركة 20 وزيرا

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
حنان توفيق

يعقد “أسبوع القاهرة التاسع للمياه” خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر 2026، تحت عنوان: “المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام”، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى اطار الترتيبات الجارية تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس وليد حقيقي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والرئيس التنفيذى لأسبوع القاهرة للمياه، لمتابعة موقف استعدادات وترتيبات انعقاد “أسبوع القاهرة التاسع للمياه”.

واستعرض التقرير موقف المشاركات الدولية في فعاليات الأسبوع، حيث تم حتى الآن تأكيد مشاركة (٢٠) وزيرًا وعدد (٤) مبعوثين خاصين، وعدد (١٩) نواب وزراء أو رؤساء وفود، فضلًا عن تأكيد مشاركة عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات البحثية والأكاديمية، فيما تتواصل المتابعة مع باقي الدول.

137 جلسة

ويشهد الأسبوع مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والإقليمية في تنظيم الجلسات الفنية والعلمية ورعاية المسابقات بإجمالي 137 جلسة، من بينها منظمة الفاو، والاتحاد الاوروبي، ومنظمة اليونسكو، والمعهد الدولي لإدارة المياه، والشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والمجلس العالمي للمياه، وفي إطار توسّع الشراكات، انضم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو إلى الأسبوع كمنظِّمين مشاركين.


ويتضمن برنامج المؤتمر عددًا من الجلسات الهامة ورفيعة المستوى، من بينها جلسة تحضيرية أخيرة قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، وجلسة حول المياه الخضراء، وأخرى حول بناء القدرات في أفريقيا والمنطقة العربية تنظمهما اليونسكو، والندوة الدولية رفيعة المستوى السادسة حول أمن المياه بالتعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية والمجلس العالمي للمياه، كما تنظم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية جلسات حول الشراكات المائية الثنائية في حوض النيل، ودعم استراتيجية مرفق المياه الأفريقي ٢٠٢٦–٢٠٣٠، ورؤية وسياسة المياه الأفريقية ٢٠٦٣، إلى جانب جلسة خاصة للمجلس العالمي للمياه في إطار التحضير للمنتدى العالمي للمياه الحادي عشر بالمملكة العربية السعودية.
وتُعقد بالتوازي مع الأسبوع فعاليات دولية وإقليمية عدة، يتقدمها “المؤتمر العربي السابع للمياه” خلال يومي ٢٦ و٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦، تحت عنوان: “المياه في المنطقة العربية: شراكات من أجل السلام والتنمية المستدامة”، إلى جانب استضافة اجتماع المجلس الوزاري العربي للمياه، بما يعزز الحوار العربي حول قضايا المياه والتنمية المستدامة، كما يُعقد “المعرض والمؤتمر الدولي للمياه ومياه الصرف الصحي والبنية التحتية والطاقة” خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦، بعد توقيع بروتوكول تعاون لدمجه ضمن فعاليات الأسبوع.


وفيما يخص المؤتمر العلمي، استكملت اللجنة العلمية أعمال تقييم المشاركات البحثية المقدمة، حيث تم الانتهاء من تقييم ١٢٢ ملخصًا بحثيًا، قُبل منها ١٠٤ ملخصات عقب استكمال مرحلة التقييم الأولية، وتأهّل إلى المرحلة الثانية ٤٠ مشاركة بملخصات موسّعة و٢٦ بأوراق بحثية كاملة. وفي إطار الارتقاء بالمخرجات العلمية للأسبوع، تم التعاون مع مجلة السياسة المائية الدولية (World Water Policy – WWP، ISSN: 2639-541X)، حيث ستتاح لأفضل الأوراق البحثية الكاملة عالية الجودة المقدمة إلى أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦ فرصة حصرية للنشر في المجلة دون أي رسوم.


وشهدت مسابقات الأسبوع، الموجهة لدعم الشباب والباحثين والمبتكرين، الانتهاء من تقييم الأعمال المقدمة للمشاركة في مسابقات “حملة على القد”، و”أطروحة الثلاث دقائق”، و”شباب المبتكرين في مجال المياه”، و”أفضل الممارسات للحفاظ على المياه”، و”أفضل مشروعات التخرج”، على أن يتم عرض الأعمال المتأهلة خلال الجلسات الختامية المخصصة لها ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.


وعلى صعيد المعرض المصاحب، استُكملت الترتيبات التنظيمية والتنفيذية، حيث تم حجز ٢١ جناحًا من كبرى الشركات والمؤسسات المصرية والدولية العاملة في قطاع المياه والبنية التحتية والطاقة.


وفي إطار تيسير المشاركة، جرى تطوير المنصة الرقمية لتسجيل المنظمات والأفراد بما يستوعب تطبيقات اللجنة العلمية والمسابقات ويتيح إضافات مستقبلية، مع تحسين سهولة الاستخدام ومراعاة متطلبات الأمن السيبراني، وإضافة خاصية تسجيل المشاركين في المؤتمر العربي السابع للمياه. كما تم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول بعد تطويره وربطه بالمنصة الرقمية الجديدة، إلى جانب إتاحة خاصية متابعة حضور الجلسات، بما يضمن تكامل البيانات وتحسين تجربة المشاركين.
 

أسبوع القاهرة التاسع للمياه المياه السيسي المنظمات الدولية والإقليمية الفاو اليونسكو

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