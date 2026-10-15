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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الري الأسبق: كفاءة استخدام المياه في مصر تصل إلى 70%.. وإعادة الاستخدام تعزز الموارد المتاحة

محمد نصر الدين علام
محمد نصر الدين علام

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن مصر حققت تقدمًا في كفاءة استخدام مواردها المائية، من خلال إعادة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من المصادر المتاحة، وفي مقدمتها مياه النيل والمياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي.

منظومة إدارة المياه في مصر

وأوضح علام، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، أن منظومة إدارة المياه في مصر تعتمد على الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بأكثر من طريقة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الزراعي ومختلف الاستخدامات.

وأشار وزير الري الأسبق إلى أن مياه الصرف الزراعي تمثل أحد المصادر المهمة التي يمكن إعادة الاستفادة منها، موضحًا أن جزءًا من مياه الري يتسرب من الترع والمصارف ويتجمع في باطن الأرض، وهو ما يتيح إمكانية الاستفادة من بعض هذه المياه ضمن منظومة إدارة الموارد المائية.

تصريف جزء من مياه الصرف الزراعي

وأضاف أن تصريف جزء من مياه الصرف الزراعي لا يعني إمكانية إعادة استخدام جميع المياه الناتجة عن عمليات الري، إذ ترتبط هذه العملية أيضًا بضرورة التخلص من الأملاح المتراكمة في التربة، بما يحافظ على صلاحيتها للزراعة ويحد من الآثار السلبية لارتفاع الملوحة.

70% كفاءة استخدام الموارد المائية

وكشف علام أن كفاءة استخدام الموارد المائية في مصر تصل إلى نحو 70%، وفقًا للتقدير الذي ذكره خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تقارن بمستويات الكفاءة المحققة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد وزير الموارد المائية والري الأسبق على أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة المياه، والتوسع في إعادة استخدام الموارد المتاحة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وتزايد الاحتياجات.

تحسين كفاءة استخدام المياه

وأكد أن تحسين كفاءة استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من مصادرها المختلفة يمثلان محورين أساسيين في مواجهة تحديات الأمن المائي، مع ضرورة مراعاة الجوانب الفنية والبيئية التي تحدد مدى صلاحية المياه لإعادة الاستخدام في الأغراض المختلفة.

محمد نصر الدين علام الري وزير الري مياه النيل

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