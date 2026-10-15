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وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن قناة جونجلي.. ستوفر لمصر والسودان أضعاف مواردهما المائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة عن قناة جونجلي.. ستوفر لمصر والسودان أضعاف مواردهما المائية

محمد نصر الدين علام
محمد نصر الدين علام
محمد البدوي

كشف الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أهمية مشروع قناة جونجلي في زيادة الموارد المائية لمصر والسودان، مؤكدًا أن المشروع يمثل أحد أبرز مشروعات التعاون المائي بين دول حوض النيل؛ لما يستهدفه من تقليل كميات المياه المفقودة في مناطق المستنقعات والاستفادة منها في دعم الاحتياجات المائية للدولتين.

ملف زيادة الموارد المائية لمصر والسودان

وأوضح علام، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة «الحدث اليوم»، أن ملف زيادة الموارد المائية لمصر والسودان ارتبط على مدار عقود بمحاولات تنفيذ مشروعات مشتركة تستهدف تعظيم الاستفادة من مياه النيل، في ظل تزايد الاحتياجات المائية والزيادة السكانية.

وأشار وزير الري الأسبق إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اتخذ خطوات تتعلق بحصة مصر والسودان من مياه النيل، كما سعى الرئيس الراحل أنور السادات إلى زيادة الموارد المائية، خاصة مع تراجع نصيب المواطن المصري من المياه نتيجة النمو السكاني وتزايد الطلب على الموارد المتاحة.

اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان

وأضاف أن مشروع قناة جونجلي شهد تحركات مهمة خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، حيث بدأت أعمال تنفيذه بالفعل، إلا أن اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان أدى إلى توقف المشروع قبل استكماله، لتظل الأعمال متوقفة حتى الوقت الحالي.

وأكد علام أن مشروعات التعاون المائي بين دول حوض النيل واجهت تحديات متعددة على مدار السنوات الماضية، رغم الجهود التي بذلتها القيادات المصرية المتعاقبة، بما في ذلك التحركات التي شهدها ملف المياه خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قناة جونجلي.. ثروة مائية معطلة

وفيما يتعلق بأهمية المشروع، أوضح وزير الموارد المائية والري الأسبق أن قناة جونجلي تستهدف الحد من الفاقد المائي في مناطق المستنقعات، من خلال إتاحة الاستفادة من كميات من المياه التي لا تصل إلى مجرى النيل بالصورة نفسها، وفقًا لطبيعة المنطقة والظروف المائية المحيطة بها.

إجمالي الإيرادات المائية السنوية لمصر والسودان

وأشار علام إلى أن حجم المياه التي يمكن توفيرها من خلال المشروع قد يعادل ضعفين إلى 3 أضعاف إجمالي الإيرادات المائية السنوية لمصر والسودان وهو ما يعكس حجم الفرص التي يمكن أن تتيحها المشروعات المشتركة إذا توافرت الظروف المناسبة لاستكمالها.

وشدد وزير الري الأسبق على ضرورة تعزيز التعاون بين دول حوض النيل، والعمل على تجاوز العقبات التي تعطل تنفيذ المشروعات المائية المشتركة، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم قدرة دول المنطقة على الاستفادة من مواردها المائية المتاحة.

التعامل مع تحديات المياه يتطلب رؤية طويلة الأجل

واختتم علام بالتأكيد على أن التعامل مع تحديات المياه يتطلب رؤية طويلة الأجل تقوم على التعاون والتنسيق بين دول الحوض، ودراسة المشروعات التي يمكن أن تسهم في زيادة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، بما يخدم احتياجات الشعوب ويحافظ على المصالح المشتركة.

محمد نصر الدين علام المياه وزير الري الموارد المائية نهر النيل

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