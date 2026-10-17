وداعاً للطوابير.. طرق وخطوات سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026 بسهولة وأمان

يحرص المواطنون على سداد فواتير المياه في المواعيد المحددة مع بداية كل شهر، لذلك يتزايد اهتمامهم بمعرفة طرق سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026، في ظل التوسع المستمر في خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، بما يتيح للمشتركين دفع الفواتير بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتسعى الجهات المعنية لتوفير حلول ذكية ومتنوعة تلبي تطلعات الأسر المصرية وتوفر وقتهم ومجهودهم بنقرة واحدة عبر الهاتف.

خطوات دفع فاتورة المياه إلكترونيا

أتاحت شركات مياه الشرب والصرف الصحي خدمة إلكترونية تُمكن المواطنين من سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026، تيسيرًا على المشتركين وتوفيرًا للوقت والجهد، من خلال إتاحة وسائل دفع رقمية تساعدهم على إتمام عملية السداد دون الحاجة إلى التوجه لمقار الشركات.

خطوات دفع فاتورة المياه إلكترونيا

- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، من هنـــــــــا.

- اختيار المحافظة وشركة المياه التابع لها المشترك.

- إدخال رقم الحساب أو كود المشترك أو البيانات المطلوبة.

تسجيل قراءة العداد

- مراجعة قيمة الفاتورة المستحقة وبيانات الحساب.

- اختيار وسيلة الدفع المتاحة مثل البطاقة البنكية أو المحفظة الإلكترونية.

- تأكيد عملية السداد وفقا للتعليمات الظاهرة.

- الاحتفاظ بإيصال الدفع أو رسالة تأكيد العملية.

سداد فاتورة المياه بالمحافظ الإلكترونية

تتيح بعض المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات إمكانية دفع فواتير المرافق العامة، بما في ذلك فواتير المياه، وفقا للخدمات المتاحة داخل كل محفظة.

خدمة الدفع أون لاين

ويمكن للمشترك استخدام محفظة فودافون كاش أو أورنج كاش أو إي آند كاش أو وي باي إذا كانت خدمة سداد فاتورة المياه متاحة لديه، مع ضرورة التأكد من ظهور شركة المياه المطلوبة ضمن قائمة الجهات المدعومة.

خطوات دفع فاتورة المياه بالمحفظة الإلكترونية

- فتح تطبيق المحفظة الإلكترونية أو الدخول إلى الخدمة المعتمدة.

- اختيار خدمات دفع الفواتير أو المرافق العامة.

- تحديد خدمة مياه الشرب إذا كانت متاحة.

- اختيار شركة المياه التابع لها المشترك.

سداد فاتورة المياه بالمحافظ الإلكترونية

- إدخال رقم الحساب أو كود المشترك المطلوب.

- مراجعة بيانات الفاتورة وقيمتها قبل الدفع.

- إدخال الرقم السري للمحفظة وتأكيد العملية.

- الاحتفاظ برسالة تأكيد السداد ومراجعة خصم المبلغ من المحفظة.