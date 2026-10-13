قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة البولندية: احتجاز شخص دعا عبر الإنترنت لاغتيال رئيس الوزراء ومسؤولين بارزين
الرحلة الأولى.. سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON تعبر قناة السويس بحمولة 221 ألف طن
رئيس الوزراء: جلسة "صحة المواطن" يـ"منتدى مصر" تحظى باهتمام كبير من الدولة
رئيس الوزراء: قطاع التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري
انهيار منزلين بشارع الخليج في حدائق القبة.. واستنفار أمني بموقع الحادث
رئيس إنجي الفرنسية: التراجع عن عقود الطاقة الخضراء يهدد ثقة المستثمرين
أسامة ربيع: قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لتجارة الحاويات وتختصر المسافة والزمن
الصهاينة زعلانين.. أحمد موسى يشيد بهتافات جماهير الأهلي والزمالك في القمة 133
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
الرئيس اللبناني: سلاحنا الأساسي هو الاستثمار في الإنسان والحرب لن تقود إلى نتيجة
مجلس الوزراء: 61329 طلب حضور جلسات "منتدى مصر 2026" وغلق باب التسجيل
وزير الخارجية يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تعزيز الاستثمارات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2026.. موعد السداد وطرق الاستعلام والدفع إلكترونيا

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2026
فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2026
محمد غالي

ارتفعت معدلات البحث عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2026، وطرق الاستعلام عن قيمتها وسدادها إلكترونيا، بالتزامن مع حرص عملاء الشركة المصرية للاتصالات «WE» على تجنب انقطاع الخدمة وضمان استمرار استخدام الإنترنت المنزلي والمكالمات دون انقطاع.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات عددا من الوسائل للاستعلام عن الفاتورة وسدادها، سواء من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق «My WE»، أو عبر منافذ الدفع المختلفة، بما يوفر للعملاء خيارات متعددة لإتمام عملية السداد بسهولة.

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2026

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2026

تحصل الشركة المصرية للاتصالات فواتير التليفون الأرضي وفقا لنظام الفوترة المعتمد لديها، والذي يشمل استهلاك فترة تصل إلى 3 أشهر، مع إتاحة فترة سماح للعملاء لسداد المبالغ المستحقة قبل اتخاذ إجراءات تقييد الخدمة.

وبحسب المواعيد الواردة في نظام السداد المذكور، يسمح بإجراء واستقبال المكالمات خلال أول 20 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة، ثم تتحول الخدمة إلى الاستقبال فقط لمدة 7 أيام، من يوم 21 وحتى يوم 27 من الشهر، على أن يكون يوم 28 آخر موعد للسداد وفقا لهذا الجدول.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2026

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات «WE».
تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لدى العميل حساب مسبق.


إدخال البيانات المطلوبة، والتي قد تشمل اسم العميل وكود المنطقة ورقم التليفون الأرضي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.
إدخال رمز التأكيد المرسل إلى رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، إذا طلب ذلك.
استكمال خطوات التحقق من الحساب وتعيين كلمة مرور عند الحاجة.
الدخول إلى خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.
إدخال رقم التليفون الأرضي وكود المنطقة، ثم الضغط على خيار الاستعلام لعرض قيمة الفاتورة والمبالغ المستحقة.

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2026

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

وفرت الشركة المصرية للاتصالات مجموعة من وسائل الدفع التي تتيح للعملاء سداد الفاتورة دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع في كل مرة، وتشمل ما يلي:

تطبيق My WE: تسجيل الدخول إلى التطبيق، واختيار خدمة دفع الفاتورة، ثم تحديد وسيلة الدفع المتاحة واستكمال خطوات تأكيد العملية.
الموقع الإلكتروني للشركة: الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات، والاستعلام عن الفاتورة، ثم سداد قيمتها باستخدام بطاقة بنكية مدعومة.
فروع وسنترالات WE: التوجه إلى أحد فروع الشركة أو السنترالات التابعة لها وسداد المبلغ المستحق.
مكاتب البريد المصري: سداد الفاتورة من خلال مكاتب البريد التي تقدم الخدمة.
خدمات الدفع الإلكتروني: استخدام إحدى وسائل الدفع المعتمدة التي تتيح سداد فواتير التليفون الأرضي.

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2026


كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق My WE

يمكن للعملاء سداد الفاتورة باستخدام تطبيق «My WE» من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح التطبيق وتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.
اختيار خدمة التليفون الأرضي أو الفواتير.
مراجعة قيمة المبلغ المستحق.
تحديد وسيلة الدفع المتاحة، مثل البطاقة البنكية، وفقا للخيارات التي يعرضها التطبيق.
إدخال بيانات الدفع المطلوبة وإتمام عملية التأكيد.
التأكد من ظهور إشعار نجاح عملية السداد والاحتفاظ بإثبات الدفع.

خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر إنستا باي

يستطيع العملاء استخدام تطبيق «إنستا باي» لسداد فاتورة التليفون الأرضي، في حال ظهور الخدمة ضمن خيارات دفع الفواتير المتاحة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق إنستا باي وتسجيل الدخول.
اختيار خدمة دفع الفواتير.
الدخول إلى قسم فواتير التليفون أو الإنترنت، بحسب الخيارات المتاحة في التطبيق.
اختيار الشركة المقدمة للخدمة، وهي المصرية للاتصالات «WE»، إذا كانت مدرجة ضمن القائمة.
تحديد خدمة التليفون الأرضي.
إدخال رقم التليفون الأرضي والبيانات المطلوبة، ثم الضغط على «التالي».
مراجعة قيمة الفاتورة والمبلغ المطلوب سداده.
تأكيد عملية الدفع باستخدام الخطوات الأمنية التي يطلبها التطبيق.
الاحتفاظ بإشعار نجاح المعاملة أو صورة من إيصال الدفع.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي سداد فاتورة التليفون سداد فاتورة التليفون الأرضي موعد سداد فاتورة التليفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

تغير الساعه

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

نتنياهو وبن سلمان

بن سلمان يغلق الباب أمام نتنياهو.. السعودية ترفض مشاركة إسرائيل في حرب اليمن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عيار 21 بكام انهاردة؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

وزير الداخلية

بالأسماء.. ننشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير سياسي: ترامب يجمع بين التهديد العسكري والضغوط الاقتصادية لتحقيق أهداف واشنطن

الذهب والدولار

أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

أرشيفية

حبس وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.. عقوبة حجب السلع عن المواطنين

بالصور

فوائد فاكهة القشطة.. كنز من الفيتامينات والألياف يدعم المناعة ويحسن الهضم

فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة
فوائد فاكهة القشطة

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد