نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

في الذكرى الثالثة والخمسين لانتصار أكتوبر 1973، تستعيد مصر واحدة من أهم محطاتها التاريخية، بينما يواجه العالم مرحلة مضطربة تتشابك فيها الصراعات العسكرية مع حسابات النفوذ والمصالح الاقتصادية والأمن القومي. وبين دروس الماضي وأسئلة الحاضر، تظل التجربة المصرية شاهدًا على أن حماية الأوطان لا تتحقق بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بتكامل الإرادة الوطنية والرؤية الاستراتيجية والدبلوماسية الواعية.

تمر ذكرى السادس من أكتوبر من كل عام محملة بمعانٍ تتجاوز حدود الاحتفال بذكرى انتصار عسكري؛ فهي مناسبة لاستحضار لحظة فارقة استطاعت فيها الدولة المصرية أن تعيد صياغة معادلات الصراع، وأن تؤكد أن الإرادة الوطنية، حين تقترن بالتخطيط والإعداد، قادرة على تغيير واقع يبدو مستعصيًا على التغيير.

ففي السادس من أكتوبر عام 1973، عبرت القوات المسلحة المصرية قناة السويس، واقتحمت خط بارليف، وأقامت رؤوس كباري على الضفة الشرقية، في عملية عسكرية أعادت الثقة إلى المصريين وفتحت الطريق أمام استعادة الأرض والحقوق. ولم يكن العبور مجرد إنجاز ميداني، بل كان تحولًا استراتيجيًا أثبت أن التفوق العسكري ليس قدرًا ثابتًا، وأن إدارة الصراع تتطلب فهمًا دقيقًا لموازين القوى والقدرة على استثمار اللحظة المناسبة.

واليوم، بعد ثلاثة وخمسين عامًا، تبدو المنطقة والعالم أمام مشهد بالغ التعقيد؛ حروب لم تُحسم، وأزمات إقليمية تتداخل مع التنافس بين القوى الكبرى، وممرات بحرية أصبحت ساحات للتجاذب السياسي والعسكري، واقتصادات تتأثر مباشرة بأي اضطراب في أسواق الطاقة والغذاء والتجارة الدولية.

عالم يتغير.. والصراع لم يعد عسكريًا فقط

لم تعد طبيعة الصراعات الدولية تقتصر على المواجهات التقليدية بين الجيوش. فإلى جانب القوة العسكرية، أصبحت العقوبات الاقتصادية، وأمن الطاقة، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، والتحكم في الممرات البحرية أدوات أساسية في إدارة الصراع وصناعة النفوذ.

وتكشف التطورات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الأمريكية الإيرانية، والأزمة المستمرة في قطاع غزة، عن مدى الترابط بين الأمن الإقليمي والاستقرار الاقتصادي العالمي. فاضطراب منطقة بعيدة جغرافيًا قد ينعكس على أسعار الغذاء والطاقة، فيما يمكن لأي تهديد للملاحة الدولية أن يفرض أعباء إضافية على الدول التي تعتمد على التجارة الخارجية.

وفي هذا السياق، تكتسب ذكرى أكتوبر دلالة معاصرة؛ إذ تذكّر بأن القوة الحقيقية لا تنفصل عن المعرفة، وأن الاستعداد للأزمات يبدأ بفهم طبيعتها، وتقدير احتمالات تطورها، وبناء القدرة على التعامل معها قبل أن تتحول إلى تهديد مباشر.

غزة.. القضية الفلسطينية في قلب الأمن القومي المصري

تظل القضية الفلسطينية أحد أبرز الملفات التي تتقاطع عندها الاعتبارات الإنسانية والسياسية والأمنية في المنطقة. فاستمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتعثر استكمال متطلبات التسوية، والخلافات حول الانسحاب وإعادة الإعمار ومستقبل الحكم في القطاع، تؤكد أن غياب الحل السياسي المستدام يترك المنطقة عرضة لجولات جديدة من التصعيد.

ومن هنا، يتمثل جوهر الموقف المصري المعلن في ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين، والتمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولا يمكن النظر إلى هذا الموقف باعتباره ملفًا دبلوماسيًا منفصلًا عن الأمن القومي المصري؛ فاستقرار غزة يرتبط بأمن الحدود الشرقية، واستقرار سيناء، ومستقبل السلام في المنطقة. كما أن التجربة التاريخية تؤكد أن التسويات التي تتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب تظل عرضة للاهتزاز، مهما طال أمدها.

لقد أظهرت حرب أكتوبر أن استعادة الحقوق تحتاج إلى قوة تحميها، ورؤية سياسية تحدد أهدافها، وقدرة على تحويل الإنجاز العسكري إلى مسار سياسي. وهذه إحدى أهم الدروس التي تفرض نفسها عند قراءة المشهد الفلسطيني الراهن.

البحر الأحمر والسودان والقرن الأفريقي.. دوائر متصلة للأمن القومي

يمثل البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس منظومة استراتيجية مترابطة، لا تقتصر أهميتها على مصر وحدها، بل تمتد إلى حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. ولذلك، فإن تصاعد التنافس الإقليمي والدولي على الموانئ والقواعد والنفوذ في القرن الأفريقي يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة، واحترام سيادة الدول، ومنع تحويل الممرات البحرية إلى ساحات مفتوحة للصراع.

وتزداد هذه الأهمية في ضوء ارتباط أي اضطراب في البحر الأحمر بحركة السفن العابرة لقناة السويس، وما قد يترتب على ذلك من زيادة تكاليف النقل والتأمين وتراجع كفاءة طرق التجارة.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الموقف المصري الداعي إلى أن تضطلع الدول المشاطئة للبحر الأحمر بمسؤولية أساسية عن أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومن دون تجاهل سيادة الدول المطلة عليه ومصالح شعوبها.

أما السودان، فيمثل عمقًا استراتيجيًا وجوارًا تاريخيًا لمصر. فاستمرار الحرب هناك لا يقتصر أثره على الداخل السوداني، بل يمتد إلى الأمن الإقليمي، والأوضاع الإنسانية، وحركة النزوح، واستقرار منطقة حوض النيل. ومن ثم، فإن دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، والعمل على إنهاء الحرب من خلال تسوية سياسية، يمثلان مصلحة مصرية وإقليمية واضحة.

وهنا تتجلى إحدى حقائق الأمن القومي: أن حماية الدولة لا تبدأ دائمًا من حدودها المباشرة، بل تتطلب متابعة التطورات في محيطها الاستراتيجي، وبناء علاقات متوازنة تساعد على احتواء الأزمات قبل اتساع نطاقها.

الدبلوماسية المصرية.. تنويع الشراكات وحماية المصالح

في عالم تتغير فيه التحالفات وتتعدد فيه مراكز القوة، لا تستطيع أي دولة أن تعتمد على مسار واحد في إدارة علاقاتها الخارجية. ومن هنا تبرز أهمية تنويع الشراكات، وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية، والحفاظ على القدرة على التواصل مع أطراف دولية وإقليمية مختلفة.

وتعكس الشراكة الاستراتيجية التي أعلنتها مصر وماليزيا في أكتوبر 2026 اتجاهًا نحو توسيع التعاون مع دول آسيوية، بما يشمل التجارة والاستثمار والتنسيق السياسي. كما تظل العلاقات المصرية العربية والأفريقية، إلى جانب الشراكات الأوروبية والدولية، عناصر مهمة في إدارة الملفات الإقليمية وحماية المصالح الوطنية.

غير أن نجاح الدبلوماسية لا يقاس بعدد الاتفاقيات أو اللقاءات وحدها، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج عملية، وفتح أسواق جديدة، وجذب الاستثمارات، وتخفيف المخاطر، وبناء تفاهمات تسهم في تسوية النزاعات.

وهذا يعيدنا إلى أحد دروس أكتوبر الأساسية: أن التحرك الفعال يحتاج إلى رؤية واضحة للأهداف، وتقدير واقعي للإمكانات، وحساب دقيق للتوقيت والتكلفة والنتائج المحتملة.

من نصر العبور إلى معركة التنمية

إذا كانت حرب أكتوبر قد أثبتت قدرة الدولة المصرية على استعادة زمام المبادرة في لحظة تاريخية حاسمة، فإن تحدي الحاضر يتمثل في تحويل الإرادة الوطنية إلى قدرة مستدامة على التنمية والإنتاج.

فالأمن القومي في صورته الحديثة لا يتوقف عند حماية الحدود، بل يشمل الأمن الغذائي والمائي، واستقرار الاقتصاد، وتطوير الصناعة، وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة الأزمات. كما أن التماسك المجتمعي والثقة في المستقبل عنصران أساسيان في قدرة الدولة على تحمل الضغوط الخارجية.

وفي ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية تقليل الاعتماد على مصادر خارجية شديدة التأثر بالأزمات، وتنويع مصادر الطاقة والغذاء، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد. فالدولة التي تمتلك اقتصادًا أكثر قدرة على الصمود تكون أقدر على حماية قرارها الوطني والتحرك باستقلالية في بيئة دولية شديدة التنافس.

ولا يعني استدعاء تجربة أكتوبر أن تحديات اليوم مماثلة لتحديات عام 1973؛ فطبيعة العالم تغيرت، وأدوات القوة تطورت، وأصبحت الأزمات أكثر تشابكًا. لكن القيمة المستمرة للتجربة تكمن في أهمية التخطيط، والاستعداد، والعمل الجماعي، والقدرة على التعلم من التجارب السابقة.

اكتوبر.. ذاكرة وطنية ومسؤولية تجاه المستقبل

إن الاحتفاء بانتصار أكتوبر لا ينبغي أن يقتصر على استعادة مشاهد العبور وبطولات القوات المسلحة، على أهميتها التاريخية والوطنية، بل يجب أن يمتد إلى استخلاص الدروس التي تساعد على التعامل مع تحديات الحاضر.

فالأجيال التي صنعت نصر أكتوبر واجهت ظروفًا بالغة الصعوبة، لكنها استطاعت أن تحول الاستعداد والعمل المنظم إلى إنجاز تاريخي. والمسؤولية اليوم هي استلهام هذه الروح في ميادين مختلفة، من التعليم والبحث العلمي إلى الصناعة والإنتاج، ومن حماية الأمن المائي إلى تطوير الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

إن العالم لا يمنح الدول مكانتها بصورة دائمة، بل تتحدد هذه المكانة بقدرتها على فهم التحولات، وحماية مصالحها، وبناء قوتها، والتكيف مع المتغيرات دون التفريط في حقوقها وثوابتها.

وفي الذكرى الثالثة والخمسين لانتصار السادس من أكتوبر، تبقى الرسالة الأهم أن قوة الأوطان ليست مجرد ذكرى في سجل التاريخ، وإنما مسؤولية متجددة تتطلب وعيًا سياسيًا، وعملًا اقتصاديًا جادًا، ودبلوماسية فاعلة، وقدرة على التمييز بين ما تفرضه اللحظة من تحديات وما تتيحه من فرص.

لقد كان عبور أكتوبر عبورًا نحو استعادة الأرض والثقة والقدرة على المبادرة. أما عبور الحاضر، فيحتاج إلى رؤية تستوعب دروس التاريخ وتواجه تعقيدات العالم، وتضع مصلحة المواطن واستقرار الدولة ومستقبل الأجيال في مقدمة الأولويات.

فأكتوبر ليس مجرد صفحة مضيئة في تاريخ مصر، بل تذكير دائم بأن الأوطان التي تعرف قيمة تاريخها، وتفهم واقعها، وتستعد لمستقبلها، تكون أقدر على مواجهة العواصف وصناعة الفرص.