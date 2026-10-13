ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ30.. إزالة 27 حالة تعد على أراضي الدولة والزراعة ومخالفات بناء بأسيوط |تفاصيل

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إزالة 27 حالة تعدي ومخالفة بناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 للإزالات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي والبناء المخالف.

محافظ اسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات استهدفت إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، فضلًا عن مخالفات البناء دون ترخيص، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأضاف أن الإزالات أسفرت عن إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 50 متر مربع، و7 حالات بناء دون ترخيص على مساحة 478 متر مربع، إلى جانب إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 2 قيراط و19 سهم، تم رصدها ضمن المتغيرات المكانية، فضلًا عن إزالة 14 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة إجمالية بلغت 4 قراريط و19 سهم.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية لتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، حفاظًا على أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وضمانًا لحقوق الأجيال الحالية والقادمة.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية المتابعة الدورية للمواقع التي شهدت إزالة المخالفات لمنع تجدد التعديات، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، وعدم الشروع في أعمال البناء أو التعدي دون الحصول على التراخيص اللازمة، تجنبًا للمساءلة القانونية، وترسيخًا لسيادة القانون والحفاظ على مقدرات الدولة.