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الحكومة تمد فترة تقنين الأراضي المملوكة للدولة.. اعرف الموعد النهائي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الحكومة تمد فترة تقنين الأراضي المملوكة للدولة.. اعرف الموعد النهائي

أراضي الدولة
أراضي الدولة
قسم الخدمات

​وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه منذ أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء قرب انتهاء المدة الحالية.

​أهداف القرار وأهميته

استكمال الإجراءات

 يأتي القرار استجابة لطلبات المواطنين وإتاحة فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من إنهاء إجراءاتهم وتقديم طلبات تقنين وضع اليد خلال الفترات السابقة.

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دعم الاستقرار القانوني

 يسهم مد العمل بالقانون في تقنين أوضاع جادين في التعامل مع الدولة، وحفظ حقوق الخزانة العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

​يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين، وحسم ملفات وضع اليد على الأراضي المملوكة للدولة، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.

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مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

 و​وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أيضا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المُدة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتباراً من 5 نوفمبر 2026.

​أهداف القرار وتفاصيله

إتاحة الفرصة للمواطنين

 يهدف القرار إلى تمكين أصحاب الشأن ممن لم يتسَنَّ لهم تقديم طلبات التصالح أو استكمال إجراءاتهم خلال المدة السابقة من استيفاء كافة المستندات والإجراءات اللازمة.

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تقنين الأوضاع

 يسهم القرار في تحقيق الغاية التي استهدفها المُشرع من إيجاد إطار قانوني ومؤسسي لتقنين أوضاع المباني المخالفة، ودمجها في الركيزة العمرانية الرسمية للدولة.

​ويأتي هذا القرار استمراراً لجهود الدولة في التيسير على المواطنين، وحرصاً على إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء وفقاً للتيسيرات القانونية المقررة.

مجلس الوزراء يعتمد ضوابط وأحكام محور الإيجار ببرنامج “سكن كل المصريين”​

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و​اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (2/38/2026) الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والذي يتضمن إقرار الأحكام والضوابط والشروط الإضافية الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن كل المصريين".

​أبرز شوابط وضوابط محور الإيجار

نطاق العمل

 يشترط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/الزوجة (إن وجد) واقعاً داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المُتقدم عليها، على أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاعين العام أو الخاص.

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​الأولويات في التخصيص

الأولوية الأولى: لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، بدون حد أقصى للسن.

الأولوية الثانية: لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً.

ذوو الهمم: تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية المتاحة للمتقدمين من ذوي الهمم.

دعم الإيجار: حدد القرار الضوابط المتعلقة بالحد الأقصى للدعم النقدي المُقرر صرفه للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج.

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آليات التعاقد: تتضمن الشروط الجديدة ضوابط واضحة للتعاقد، التحصيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان انتظام الخدمة واستدامة المشروع.

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