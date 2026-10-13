هدية لمليون طالب جامعي.. خطوات وشروط مبادرة إتاحة Google Gemini لمدة عام بالمجان

​​في خطوة هامة لتمكين الشباب من مواكبة تقنيات العصر الحديث، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تعاونها مع شركة "جوجل" (Google) العالمية لإطلاق مبادرة "مليون طالب مصري يبدع مع Gemini"، والتي تهدف إلى إتاحة امتيازات الذكاء الاصطناعي لطلاب الجامعات في مصر بوعي ومسؤولية ودعم مسيرتهم التعليمية حتى عام 2027.

​تفاصيل الخدمة وقيمة الدعم

و​تتضمن المبادرة إتاحة خطة Google AI Plus مجانًا بالكامل لمدة عام كامل للطلاب المستوفين للشروط، وذلك بدلاً من قيمتها الأصلية التي تبلغ نحو 3 آلاف جنيه للاشتراك السنوي.

ويبدأ اشتراك العام المجاني من تاريخ التسجيل، ويستهدف الطلاب المسجلين في الجامعات المصرية ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

​مزايا خطة Google AI Plus

و​تمنح الخدمة الطلاب مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة عبر تطبيق Google Gemini وأداة Gemini Notebook (المعروفة سابقًا باسم NotebookLM)، والتي تساعدهم في:

​تلخيص المناهج والأبحاث: القدرة على تلخيص الكتب التي يصل حجمها إلى 200 صفحة، إلى جانب الاستماع لتلخيصات صوتية وتفاعلية لدعم التحضير للاختبارات والأبحاث الدراسية.

​الذكاء المخصص وتوليد المحتوى: استخدام نموذج Gemini المطوّر لفهم الأسئلة المعقدة، بجانب نموذج "Omni" لتوليد مقاطع الفيديو (لمدة 10 ثوانٍ)، ونموذج "Nano Banana" لتوليد الصور بمختلف الأحجام والتنسيقات.

​مساحة تخزينية ضخمة: توفير 400 جيجابايت (GB) من المساحة التخزينية السحابية لحفظ الملخصات والمناهج التعليمية والمشروعات.

​عروض إضافية للطلاب

و​إلى جانب العرض المجاني، توفر جوجل خططًا أخرى لدعم الطلاب بخصومات مميزة تشمل:

​خصم يصل إلى 75% على خطة Google AI Pro الموجهة للطلاب المهتمين بالبرمجة والتصميم وتتضمن الوصول لنماذج مطوري التطبيقات والمواقع.

​خصم 70% على باقة مشتركة تضم خطة Google AI Pro ومنصة YouTube Premium لمشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات طوال العام.

​شروط وخطوات التسجيل

​الشروط الأساسية: أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى الجامعات المصرية وألا تقل عمره عن 18 عامًا.

​الموعد النهائي: ألا يتم تأخير التسجيل؛ حيث آخرموعد للتسجيل هو 31 ديسمبر من العام الجاري.

​طريقة التسجيل: يمكن للطلاب الراغبين في الاستفادة من العرض اتباع الخطوات الموضحة والتسجيل مباشرة عبر الرابط الرسمي المخصص للمبادرة.