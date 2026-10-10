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إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني التكميلي للجامعات التكنولوجية.. رابط الاستعلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إعلان نتيجة التنسيق الإلكتروني التكميلي للجامعات التكنولوجية.. رابط الاستعلام

التنسيق
التنسيق
قسم الخدمات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني التكميلي المباشر لشغل عدد من المقاعد الدراسية الشاغرة ببعض الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية بمختلف أنواعها.

تفاصيل إعلان النتيجة والتعليمات للطلاب

وأوضحت الوزارة أن عملية التنسيق التكميلي جاءت لاستيعاب الطلاب وإتاحة الفرصة للملتحقين الجدد للاستفادة من البرامج الدراسية والمهنية المتميزة التي تقدمها الجامعات التكنولوجية.

التنسيق الإلكتروني بالجامعات

وطالبت وزارة التعليم العالي بالآتى:

مراجعة النتيجة: أهابت وزارة التعليم العالي بالطلاب المتقدمين ضرورة الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للتنسيق لمعرفة نتائجهم.

طباعة بطاقة الترشيح: شددت الوزارة على الطلاب الذين توافقت رغباتهم ومجموعهم مع الأماكن الشاغرة بسرعة طباعة "بطاقة الترشيح" لاستكمال إجراءات القيد بالجامعات المُترشحين إليها.

انتظام العمل بفرع مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

رابط الاستعلام: يُمكن للطلاب مراجعة النتيجة واستخراج بطاقة الترشيح عبر الرابط المباشر:

([https://tansik.it-department.cloud/]

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على التوسع في التعليم التكنولوجي والترويج للتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لعام 2026 وانطلاق مرحلة تقليل الاغتراب

وكانت ​أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسمياً نتائج تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) لعام 2026، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي.

​تفاصيل إعلان النتيجة والضوابط

مصدر الإعلان: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس جامعة دمنهور يتفقد سير العمل بمعامل التنسيق الإلكتروني

موعد الاعتماد: جاء إعلان النتيجة عقب اجتماع اللجنة العليا للتنسيق الذي عقد مساء الخميس الماضي، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة ملفات الطلاب وفقاً للواعد والضوابط المنظمة للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

رابط الموقع الرسمي: يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم مباشرة عبر موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg.

معامل التنسيق الإلكتروني بكلية البنات

​بدء مرحلة تقليل الاغتراب

و​فتحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل رغبات تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

الموعد النهائي: استمر فتح باب التجيل حتى السابعة من مساء يوم السبت الموافق 26 من سبتمبر الماضي.

التنسيق الإلكتروني

رابط الخدمة: تم إجراء خطوات تقليل الاغتراب إلكترونياً من خلال نفس موقع التنسيق: www.tansik.digital.gov.eg.

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