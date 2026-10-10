قرار عاجل .. حظر سير التوك توك في هذه المناطق بالقاهرة بدءًا من اليوم

​​أعلنت الجهات المعنية عن قرار تنظيمي هام يقضي بحظر سير مركبات "التوك توك" في عدد من المحاور الحيوية والرئيسية داخل حي دار السلام بمحافظة القاهرة، وذلك في خطوة تهدف إلى ضبط الحركة المرورية والحد من العشوائية.

​تفاصيل قرار الحظر والمحاور المستهدفة

و​يشمل القرار منع سير التوكتوك نهائياً في 5 طرق رئيسية ومهمة بالمنطقة، وهي كالتالي:

​كورنيش النيل

​الطريق البطيء

​الطريق الدائري

​شارع مصر حلوان الزراعي

​طريق الفيوم

​الإجراءات القانونية والعقوبات

و​تضمن القرار تحذيرًا حاسمًا للمخالفين، حيث تم التنبيه بأنه سيتم مصادرة أي توكتوك يتم ضبطه مخالفًا لهذا القرار ويمشي في الطرق المذكورة بدءًا من الموعد المحدد (السبت 10 أكتوبر).

​ويأتي هذا القرار في إطار جهود فرض الانضباط المروري وتحسين السيولة المرورية في الشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية لتخفيف التكدسات وحماية سلامة المواطنين.

قرار عاجل بنقل معارض السيارات في القاهرة

​تتجه جهود محافظة القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وغرفة تجارة السيارات، نحو إعادة تنظيم الأنشطة التجارية الحيوية داخل العاصمة، وعلى رأسها معارض السيارات المتواجدة أسفل المباني السكنية.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة شاملة تتبناها الدولة للقضاء على الازدحام المروري، ومنع استغلال الأرصفة والمساحات العامة بشكل عشوائي.

​الموعد النهائي لتنفيذ القرار

و​تم تحديد نهاية عام 2027 كحد أقصى لإخلاء كافة معارض السيارات الموجودة داخل الكتلة السكنية في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات.

ويُعد هذا الموعد النهائي مهلة تنظيمية لتوفيق الأوضاع وإتمام عملية الانتقال بشكل منظم يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.

​أبرز محاور الخطة التنظيمية

​حصر المعارض: تجري الأجهزة التنفيذية بالأحياء حصراً شاملاً لجميع معارض السيارات (المرخصة وغير المرخصة) للوقوف على أعدادها وأماكن تمركزها بدقة.

​توفير بدائل ملائمة: تعمل المحافظات على تحديد ودراسة مواقع بديلة ومسطحات بنائية وأراضٍ مخصصة خارج الكتل السكنية، لتكون جاهزة لاستيعاب الأنشطة المنقولة وفق اشتراطات تنظيمية محددة.

​حظر التراخيص الجديدة: تم إقرار حظر إصدار أي تراخيص تشغيل جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني السكنية، مع الارتباط بتقديم إقرار بالتزام أصحاب المعارض الحالية بالإخلاء بنهاية الموعد المحدد عند تجديد التراخيص السنوية.

​تحقيق السيولة المرورية: يهدف القرار بشكل رئيسي إلى القضاء على الانتظار العشوائي والإشغالات التي تعيق حركة المرور، وإعادة المظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية.

​التنسيق المشترك مع الجهات المعنية

و​تخضع هذه الخطوات لمتابعة مستمرة واجتماعات تنسيقية تضم قيادات محافظة القاهرة وممثلي قطاع تجارة السيارات، مثل شعبة وكلاء وموزعي وتجار السيارات ورابطة تجار السيارات في مصر، لضمان تنفيذ خطة النقل بسلاسة وحماية مصالح أصحاب المعارض والعاملين بها مع تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.