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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

للقادمين من الخارج.. ضوابط الجمارك لتنظيم دخول الأمتعة الشخصية

الجمارك
الجمارك
قسم الخدمات

حددت مصلحة الجمارك ضوابط حاسمة وواضحة لإدخال الأثاث والمستلزمات المختلفة للاستخدام الشخصي، وذلك ​في إطار جهودها لتنظيم حركة الركاب القادمين من الخارج وضبط إيقاع الإفراج الجمركي عن الأمتعة الشخصية.

و​تهدف هذه الضوابط إلى التفرقة الدقيقة بين الاستخدام الشخصي الفعلي والأغراض التجارية، مع وضع معايير تنظيمية تضمن منع استغلال الإعفاءات الجمركية المقررة للأمتعة الشخصية.

مصلحة الجمارك المصرية

​أبرز ضوابط الإفراج الجمركي عن الأمتعة الشخصية:

​الـسـلـع بـشـكـل عـام: يُشترط أن تكون واردة باسم شخص طبيعي، ومخصصة لمنفعته أو لأسرته، وبكميات تتناسب مع الاستخدام الشخصي ودون أي صفة تجارية.

​الأثاث المنزلي: يتطلب الإفراج عنه تقديم عقد المسكن، على أن تتناسب الأصناف والكميات الواردة مع طبيعة ومساحة الوحدة السكنية.

​مستلزمات التشطيب والدهانات: تستلزم لإدخالها تقديم رخصة بناء أو تشطيب أو ترميم رسمية وسارية.

​قطع غيار السيارات: يشترط لفسخها الجمركي تقديم رخصة سيارة سارية باسم الشخص، على أن تتوافق القطع المستوردة مع نوع السيارة وموديلها.

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​السلع الخاضعة لجهات رقابية: يجب عرضها على الجهات المختصة ذات الصلة مع إثبات تخصيصها للاستخدام الشخصي.

​ضوابط خاصة للأجانب: تُشترط تناسب السلع المستوردة مع مدة الإقامة وعدد أفراد الأسرة، لضمان الاستخدام المنزلي أو الشخصي البحت.

و​تأتي هذه الإجراءات التنظيمية لتسهيل الإجراءات على الركاب الجادين القادمين للاستخدام الشخصي، مع إحكام الرقابة لمنع أي محاولات للتهرب الجمركي أو الاتجار غير المشترك بالسلع المستوردة.

رسوم المرور على طريق «وادي النطرون – العلمين» 

شروط استيراد السيارات المعفاة من الجمارك

وكان نُشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، القرار الوزاري رقم 565 لسنة 2026، الصادر عن وزارة النقل، والمتضمن تعديل وزيادة رسوم المرور وفئات الاشتراكات للسيارات والمركبات بكافة أنواعها على طريق «وادي النطرون – العلمين»، والذي يمتد بطول 135 كيلومتراً ويضم محطة تحصيل واحدة.

وتأتي هذه الزيادات بالتزامن مع أعمال التطوير الشاملة التي شهدها الطريق مؤخراً لرفع كفاءته وتطوير خدمات الحركة المرورية عليه.

القائمة الجديدة لرسوم المرور بمحطة التحصيل

بضائع الجمارك

وبموجب القرار، أصبحت رسوم المرور المقررة عند محطة التحصيل لشريحة المرور الواحدة (والتي تشمل رسم التحسين والضريبة ورسم التأمين الصحي) على النحو التالي:

  • السيارات الملاكي: 20 جنيهاً (مقابل 10 جنيهات سابقاً، بزيادة قدرها 10 جنيهات).
  • سيارات الميكروباص: 20 جنيهاً (مقابل 10 جنيهات سابقاً، بزيادة قدرها 10 جنيهات).
  • الأتوبيسات: 30 جنيهاً (مقابل 20 جنيهاً في السابق).
الجمارك

اشتراكات شهرية وربع سنوية

كما حدد القرار الوزاري فئات الاشتراكات الدورية لاستخدام الطريق (شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التأمين الصحي) لتيسير الحركة على مرتادي الطريق المنتظمين.

الجمارك مصلحة الجمارك الإفراج الجمركي القادمين من الخارج الأمتعة الشخصية

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