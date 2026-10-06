دليل تطعيمات وزارة الصحة والمصل واللقاح.. الأماكن والمواعيد والخدمات المتاحة

تتيح وزارة الصحة والسكان وشركة المصل واللقاح (فاكسيرا)، منظومة متكاملة للتطعيمات (سواء التطعيمات الروتينية الإجبارية للأطفال، أو اللقاحات الموسمية والإضافية، وحملات التطعيم) عبر مراكز الرعاية الأولية ومكاتب الصحة وفروع فاكسيرا في مختلف المحافظات.

أولاً: التطعيمات الروتينية للأطفال (مكاتب الصحة والوحدات الصحية)

وتتوفر التطعيمات الإجبارية مجاناً في جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بجميع المحافظات.

مواعيد العمل: تعمل مكاتب الصحة والوحدات الصحية طوال أيام الأسبوع (عدا الجمعة والعطلات الرسمية) من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً.

تعمل مكاتب الصحة والوحدات الصحية طوال أيام الأسبوع (عدا الجمعة والعطلات الرسمية) من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 2:00 ظهراً. الجدول الزمني لتطعيمات الأطفال: عند الولادة: تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي (B) خلال أول 24 ساعة، وتطعيم الدرن (BCG)، وشلل الأطفال (الجرعة الصفرية). عند عمر شهرين، 4 شهور، و6 شهور: اللقاح الخماسي (الدفتيريا، السعال الديكي، التيتانوس، الكبدي B، الإنفلونزا البكتيرية) + تطعيم شلل الأطفال (نقط بالفم والتحصين بالحقن).



عند عمر 9 شهور: جرعة تطعيم شلل الأطفال (نقط بالفم).

عند عمر 12 شهراً (سنة): التطعيم الثلاثي الفيروسي (MMR: الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف) + شلل الأطفال.

عند عمر 18 شهراً (سنة ونصف): الجرعات المنشطة لللقاح الثلاثي والتطعيم الخماسي وشلل الأطفال.

ثانياً: لقاح الإنفلونزا الموسمية والتطعيمات الإضافية (مراكز فاكسيرا)

وتوفر وزارة الصحة عبر مراكز "فاكسيرا" تطعيمات إضافية مثل (لقاح الإنفلونزا الموسمية، المكورات الرئوية، الروتار، الجديري المائي، والكبدي أ) بمختلف الفروع.

أبرز عناوين وفروع "فاكسيرا" ومواعيد العمل:

المركز الرئيسي بالعجوزة: العنوان: 51 شارع وزارة الزراعة - العجوزة - الجيزة.

المواعيد: طوال أيام الأسبوع من 8:30 صباحاً حتى 9:00 مساءً. فرع مصر الجديدة: العنوان: 14 شارع أحمد فؤاد - سانت فاتيما - مصر الجديدة.

المواعيد: طوال أيام الأسبوع من 9:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً.

فرع المعادي: العنوان: داخل نادي المعادي / فرع شارع النصر (أرب فاك).

المواعيد: من السبت إلى الخميس من 10:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً. فرع التجمع الخامس (القطامية): العنوان: داخل نادي القطامية الرياضي - التجمع الخامس.

المواعيد: طوال أيام الأسبوع من 8:00 صباحاً حتى 9:00 مساءً (عدا الجمعة). فرع الشيخ زايد و6 أكتوبر: العنوان: مستشفى الوادي بجوار الحصري / داندي مول (طريق مصر الإسكندرية الصحراوي).

المواعيد: طوال أيام الأسبوع من 10:00 صباحاً حتى 4:00 عصراً.

فرع الإسكندرية: العنوان: لوران - شارع شعراوي - مول الوطنية عمارة 3.

المواعيد: من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.

ثالثاً: الحملات القومية المستهدفة

كما تنفذ وزارة الصحة حملات قومية دورية في المدارس والحضانات ومكاتب الصحة (مثل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال أو الحصبة والحصبة الألمانية)، حيث تُطلق عبر فرق ثابتة بالوحدات والمراكز الصحية، وفرق متحركة في الميادين والمناطق السكنية لتغطية جميع الفئات العمرية المستهدفة مجاناً.

ويُنصح دائماً بالتوجه لمكاتب الصحة مصطحبين "شهادة الميلاد المميكنة" للطفل لتسجيل التطعيمات الروتينية في دفتر التطعيمات المعتمد.