إلكترونيا أو من المكاتب.. استخدامات وطرق استخراج الرقم التأميني

​في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين، يبرز الرقم التأميني كواحد من أهم المعاملات الرسمية التي تمس الحياة اليومية والمهنية لكل مواطن.

فهو رقم فريد يُخصص لكل شخص يشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، ويظل ثابتاً طوال حياته التأمينية ليكون المحور الأساسي لجميع معاملاته الخاصة بالتأمينات والمعاشات.

و​لتبسيط الأمر على المواطنين، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مسارين للحصول على الرقم التأميني والاستعلام عنه: الأول رقمي بالكامل (إلكترونياً)، والثاني تقليدي عبر مكاتب التأمينات.

و​في هذا التقرير، نستعرض دليلاً شاملاً يوضح خطوات الاستعلام والاستخراج، بالإضافة إلى أهم استخداماته.

​أولاً: خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني "إلكترونياً"

ف​إذا كنت تبحث عن رقمك التأميني، يمكنك معرفته خلال دقائق معدودة من منزلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1. ​الدخول إلى الموقع الرسمي: قم بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط: www.nosi.gov.eg.

2. ​اختيار الخدمة: اضغط على خيار "خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني".

3. ​إدخال البيانات: قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك والبيانات المطلوبة بدقة.

4. ​النتيجة: بعد التحقق الآلي من البيانات، سيظهر لك الرقم التأميني الخاص بك فوراً على الشاشة.

​ثانياً: كيفية استخراج الرقم التأميني من "مكتب التأمينات"

و​في حال تعذر الاستعلام الإلكتروني لأي سبب، يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية لمحل سكنك.

​المستندات المطلوبة:

* ​أصل بطاقة الرقم القومي السارية (مع إحضار صورة منها، حيث قد تُطلب في بعض المكاتب).

​خطوات العمل داخل المكتب:

1. ​التوجه مباشرة إلى مكتب التأمينات المختص.

2. ​طلب "خدمة استخراج الرقم التأميني" من الموظف المسؤول.

3. ​تقديم بطاقة الرقم القومي.

4. ​يقوم الموظف بمراجعة البيانات على السيستم.

5. ​استلام بيان رسمي بالرقم التأميني الخاص بك.

​لماذا يُعد الرقم التأميني خطوة أساسية؟ (أبرز الاستخدامات)

ف​لا غنى عن الرقم التأميني في إتمام المعاملات الوظيفية والحكومية، ومن أبرز استخداماته:

* ​الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.

* ​التعيين وقبول الأوراق في الوظائف الحكومية والخاصة.

* ​استخراج "برنت التأمينات" لتقديمه للجهات المختلفة.

* ​الاستعلام عن مدد الاشتراك التأميني الخاصة بالموظف.

* ​إنهاء إجراءات المعاش عند التقاعد.

* ​الحصول على حزمة واسعة من الخدمات التأمينية الأخرى.

​ملاحظات وتنبيهات هامة للمواطنين

تنبيه: الرقم التأميني يختلف تماماً عن الرقم القومي، ولكل منهما استخدام منفصل.

رقم واحد فقط: لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط طوال حياته، ولا يجوز قانوناً استخراج أكثر من رقم.

حل المشكلات: في حال وجود أي مشكلة، تداخل، أو تكرار في الرقم التأميني، يجب التوجه فوراً ومراجعة مكتب التأمينات لتصحيح البيانات.

​أهمية الحفظ: احتفظ برقمك التأميني دائماً مدوناً لديك، لأنه يُطلب بكثرة في الخدمات الحكومية والوظيفية.