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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

إلكترونيا أو من المكاتب.. استخدامات وطرق استخراج الرقم التأميني

التأمينات
التأمينات
قسم الخدمات

​في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين، يبرز الرقم التأميني كواحد من أهم المعاملات الرسمية التي تمس الحياة اليومية والمهنية لكل مواطن. 

فهو رقم فريد يُخصص لكل شخص يشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، ويظل ثابتاً طوال حياته التأمينية ليكون المحور الأساسي لجميع معاملاته الخاصة بالتأمينات والمعاشات.

موظفة التأمينات

و​لتبسيط الأمر على المواطنين، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مسارين للحصول على الرقم التأميني والاستعلام عنه: الأول رقمي بالكامل (إلكترونياً)، والثاني تقليدي عبر مكاتب التأمينات.

و​في هذا التقرير، نستعرض دليلاً شاملاً يوضح خطوات الاستعلام والاستخراج، بالإضافة إلى أهم استخداماته.

​أولاً: خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني "إلكترونياً"

ف​إذا كنت تبحث عن رقمك التأميني، يمكنك معرفته خلال دقائق معدودة من منزلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1. ​الدخول إلى الموقع الرسمي: قم بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط: www.nosi.gov.eg.

الاستعلام عن التأمينات

2. ​اختيار الخدمة: اضغط على خيار "خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني".

3. ​إدخال البيانات: قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك والبيانات المطلوبة بدقة.

4. ​النتيجة: بعد التحقق الآلي من البيانات، سيظهر لك الرقم التأميني الخاص بك فوراً على الشاشة.

​ثانياً: كيفية استخراج الرقم التأميني من "مكتب التأمينات"

و​في حال تعذر الاستعلام الإلكتروني لأي سبب، يمكنك التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية لمحل سكنك.

​المستندات المطلوبة:

التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى - موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

* ​أصل بطاقة الرقم القومي السارية (مع إحضار صورة منها، حيث قد تُطلب في بعض المكاتب).

​خطوات العمل داخل المكتب:

1. ​التوجه مباشرة إلى مكتب التأمينات المختص.

2. ​طلب "خدمة استخراج الرقم التأميني" من الموظف المسؤول.

3. ​تقديم بطاقة الرقم القومي.

4. ​يقوم الموظف بمراجعة البيانات على السيستم.

5. ​استلام بيان رسمي بالرقم التأميني الخاص بك.

الاستعلام عن برنت التأمينات الاجتماعية أون لاين 2025.. خطوة بخطوة

​لماذا يُعد الرقم التأميني خطوة أساسية؟ (أبرز الاستخدامات)

ف​لا غنى عن الرقم التأميني في إتمام المعاملات الوظيفية والحكومية، ومن أبرز استخداماته:

* ​الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.

* ​التعيين وقبول الأوراق في الوظائف الحكومية والخاصة.

* ​استخراج "برنت التأمينات" لتقديمه للجهات المختلفة.

* ​الاستعلام عن مدد الاشتراك التأميني الخاصة بالموظف.

* ​إنهاء إجراءات المعاش عند التقاعد.

* ​الحصول على حزمة واسعة من الخدمات التأمينية الأخرى.

كيفية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمن تجاوزوا سن 45 عاما

​ملاحظات وتنبيهات هامة للمواطنين

  • تنبيه: الرقم التأميني يختلف تماماً عن الرقم القومي، ولكل منهما استخدام منفصل.
  • رقم واحد فقط: لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط طوال حياته، ولا يجوز قانوناً استخراج أكثر من رقم.
  • حل المشكلات: في حال وجود أي مشكلة، تداخل، أو تكرار في الرقم التأميني، يجب التوجه فوراً ومراجعة مكتب التأمينات لتصحيح البيانات.
  • ​أهمية الحفظ: احتفظ برقمك التأميني دائماً مدوناً لديك، لأنه يُطلب بكثرة في الخدمات الحكومية والوظيفية.
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن برنت التأمينات أونلاين
  • ​إذا كنت مقبلاً على التقديم لوظيفة جديدة أو ستتعامل مع أي جهة تأمينية، فاستعلم عن رقمك التأميني مسبقاً وتأكد من صحة بياناتك لتجنب أي تأخير في إنهاء إجراءاتك.
  • ​للاستفسار والمساعدة: يمكنك التواصل مع الخط الساخن للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على رقم 
التأمينات الرقم التأميني التأمينات الاجتماعية هيئة التأمينات الاجتماعية التضامن الاجتماعي البرنت التأميني

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