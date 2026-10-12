إزالة بناء منزل مخالف على الأراضي الزراعية في إمبابة

نجحت الإدارة الزراعية بمركز ومدينة إمبابة، التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بقيادة الدكتورة وسام صبحي مدير الإدارة، في تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء منزل على الأراضي الزراعية بمنطقة المنصورية، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات المهمدس خالد أبو العطا وكيل وزار الزراعة بالجيزة، بمتابعة مستمرة لتشديد الرقابة الميدانية والتعامل بحسم مع أي محاولات للبناء المخالف في مهدها دون تهاون.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الجولات الميدانية والرصد الدوري لضمان عدم تكرار التعديات وتأمين المحاصيل والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.