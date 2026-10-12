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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية: روسيا تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال بأراضينا

بوتين
بوتين
هاني حسين

أعلن رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية، أن روسيا تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال داخل ألمانيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، رحبت ​كايا كالاس مسؤولة ‌السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم ​الاثنين بالإعلان ​عن وقف إطلاق ⁠نار في قطاع ​الطاقة بين ​روسيا وأوكرانيا، لكنها أضافت أنها تتطلع لوقف "لا ​يفضي لسقوط ​قتلى".

وقالت إنه من غير ‌الواضح ⁠ما إذا كانت موسكو ستلتزم بوقف إطلاق النار، ​ودعت ​كذلك ⁠الولايات المتحدة إلى فرض ​عقوبات على ​روسيا.

وأضافت "سنحث ⁠الولايات المتحدة على فرض العقوبات ⁠حتى ​نتمكن فعليا ​من إنهاء الحرب".

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