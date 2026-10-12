رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية: روسيا تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال بأراضينا

أعلن رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية، أن روسيا تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال داخل ألمانيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، رحبت ​كايا كالاس مسؤولة ‌السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم ​الاثنين بالإعلان ​عن وقف إطلاق ⁠نار في قطاع ​الطاقة بين ​روسيا وأوكرانيا، لكنها أضافت أنها تتطلع لوقف "لا ​يفضي لسقوط ​قتلى".

وقالت إنه من غير ‌الواضح ⁠ما إذا كانت موسكو ستلتزم بوقف إطلاق النار، ​ودعت ​كذلك ⁠الولايات المتحدة إلى فرض ​عقوبات على ​روسيا.

وأضافت "سنحث ⁠الولايات المتحدة على فرض العقوبات ⁠حتى ​نتمكن فعليا ​من إنهاء الحرب".