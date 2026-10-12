رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية: روسيا تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال بأراضينا

أعلن رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية، أن روسيا تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال داخل ألمانيا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وفي وقت سابق، رحبت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بالإعلان عن وقف إطلاق نار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، لكنها أضافت أنها تتطلع لوقف "لا يفضي لسقوط قتلى".
وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستلتزم بوقف إطلاق النار، ودعت كذلك الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا.
وأضافت "سنحث الولايات المتحدة على فرض العقوبات حتى نتمكن فعليا من إنهاء الحرب".