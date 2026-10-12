كايا كالاس ترحب بإعلان ترامب عن هدنة في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا

رحبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أحادي الجانب - عن هدنة في مجال الطاقة بين روسيا و أوكرانيا، رغم أنها كانت تفضل هدنة تتضمن وقفا لنزيف الدم.

وأشارت كالاس - في منشور لها عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي قبل ساعات - إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا ستلتزم بذلك، لاسيما أن موسكو لم تبد موافقتها على أية هدنة.

وقالت كالاس "ندعو الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على روسيا حتى نتمكن فعليا من إنهاء الحرب".

وكان ترامب قد أعلن أمس /الأحد/ - على نحو مفاجئ - هدنة بمجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، قائلا "إن هذا القرار يسري على الفور، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال "إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق، كما لم يصدر أي تعليق من موسكو على الإعلان".