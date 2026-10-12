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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيلينسكي يتوعد بالرد على روسيا حال رفضت هدنة الطاقة

زيلينسكي
زيلينسكي
البهى عمرو

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن العاصمة الأوكرانية شهدت تحرك طائرات مسيرة من طراز "شاهد" باتجاه وسط المدينة، بالتزامن مع إلقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي كلمة في منتدى وارسو، والتي أكد خلالها أن بلاده لم تنتهك هدنة الطاقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح مناف أن زيلينسكي اتهم روسيا باستهداف محطة في منطقة خاركيف، إلى جانب شن هجمات على محطات وقود ومنشأة للغاز الطبيعي ومحطة لتوليد الكهرباء، محذرًا من رد أوكراني مماثل إذا استمرت الهجمات على البنية التحتية للطاقة خلال الشتاء.

وأضاف أن زيلينسكي أبدى دعمه للهدنة الأمريكية، ودعا الشركاء الغربيين إلى فرض مزيد من العقوبات على روسيا، مؤكدًا استعداد أوكرانيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشرط ضمان عدم استهداف أراضيها لأكثر من 60 يومًا، وطالبً موسكو بوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

زيلينسكي روسيا القاهرة الإخبارية العاصمة الأوكرانية الطاقة ترامب أوكرانيا

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