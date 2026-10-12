رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار: زيلينسكي لم يكن على علم بـ"هدنة الطاقة" وإنهاء الحرب مصلحة أوكرانية

قال عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، إن موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من هدنة الطاقة يعكس رغبته في توضيح أنه لم يكن على علم مسبق بالاتفاق، مع تبنيه موقفًا إيجابيًا تجاه حماية بلاده وشعبه.

وأوضح أبو الرب، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا لديها مصلحة في إنهاء الحرب والتوصل إلى هدنة، مؤكدًا أن قبولها بالمقترحات يهدف إلى إظهار أنها ليست عائقًا أمام التسوية، بشرط التزام روسيا بعدم استهداف البنية التحتية للطاقة.

وأشار إلى تعرض مدينة خاركيف للقصف، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء خلال الليل، معربًا عن أمله في أن تقود دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خطوات جادة تحمي أمن البلدين وموارد الطاقة، مضيفا أن زيلينسكي يرغب في التعامل مع إدارة ترامب.