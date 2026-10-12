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خلاف جديد بين ترامب وزيلينسكي بسبب استهداف منشآت الطاقة الروسية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلاف جديد بين ترامب وزيلينسكي بسبب استهداف منشآت الطاقة الروسية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشف مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غاضب بشدة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بسبب الضربات التي تستهدف مصافي النفط الروسية، محذرًا من أن هذه الهجمات تضر بالعلاقة بين واشنطن وكييف.

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي، الأحد، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب «غاضب جدًا»، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي يرى أن زيلينسكي يتعامل مع الدعم الأمريكي باعتباره أمرًا مضمونًا.

وبحسب الموقع، يرى مسؤولون أمريكيون أن الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية تلحق بعلاقة زيلينسكي مع ترامب أضرارًا قد تتجاوز تأثيرها على روسيا نفسها.

ترامب يعلن هدنة محتملة في قطاع الطاقة

وجاءت التصريحات عقب إعلان ترامب، الأحد، عبر منصته «تروث سوشيال»، عن «وقف لإطلاق النار على قطاع الطاقة» بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الإعلان يشير إلى اتفاق محتمل يوقف بموجبه الطرفان استهداف مصافي النفط، مشيرًا إلى أن ترامب يتوقع من زيلينسكي الالتزام به.

وأضاف المسؤول أن وقف الهجمات على المصافي قد يمهد الطريق أمام اتفاق أوسع يشمل محطات الكهرباء وشبكات الطاقة في البلدين.

في المقابل، قال زيلينسكي إن الإعلان عن الهدنة كان خبرًا جديدًا بالنسبة له، في إشارة إلى عدم اطلاعه مسبقًا على التفاهم المعلن.

خلاف بشأن العقوبات وصادرات الديزل الروسي

وتأتي هذه التطورات بعدما توصل ترامب، الجمعة، إلى اتفاق مع روسيا لرفع العقوبات عن صادراتها من الديزل.

ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي قوله إن القرار جاء بعد تجاهل زيلينسكي نحو ستة طلبات أمريكية لوقف الضربات التي تستهدف مصافي النفط الروسية.

ووصف زيلينسكي الاتفاق بأنه غير عادل، في مؤشر على استمرار الخلافات بين واشنطن وكييف بشأن التعامل مع موسكو وسبل إنهاء الحرب.

انتقادات متبادلة بين ترامب وزيلينسكي

وسبق أن وجه ترامب انتقادات حادة إلى زيلينسكي بسبب استهداف المصافي الروسية وما وصفه بعدم الرغبة في إنهاء النزاع، كما دعا إلى اختيار زعيم جديد لأوكرانيا.

من جانبه، انتقد زيلينسكي ترامب والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي ساند الرئيس الأمريكي، قائلًا إن «هؤلاء الناس عاجزون عن إيجاد سبيل لوقف روسيا عند حدها».

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مصافي النفط الروسية روسيا وأوكرانيا

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