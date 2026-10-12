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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف: العلاقات بين روسيا ولبنان "تاريخية" ونأمل ألا تشهد انقطاعات مطولة في الاتصالات

لافروف
لافروف
أ ش أ

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين روسيا ولبنان بأنها "تاريخية"، معربا عن أمله في ألا تشهد روسيا ولبنان انقطاعات مطولة في الاتصالات.

وأكد لافروف - خلال لقائه بوزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - موقف روسيا "المبدئي" الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني خلال الشهر الأخير بين ممثلين عن روسيا ولبنان.

كما أعرب عن خالص امتنانه لنظيره اللبناني لإيجاده الفرصة لزيارة روسيا الاتحادية في فترة يواجه فيها لبنان والشعب اللبناني أزمة بالغة الصعوبة نتيجة للأعمال العسكرية والتصعيد العسكري الذي تشنّه إسرائيل ضد لبنان.

وبشأن فلسطين، قال وزير الخارجية الروسي "إن روسيا ترى فرصا للدفع قدما بأجندة تسوية الصراع في فلسطين".

ومن جهته، قال وزير الخارجية اللبناني "إنه ،على مدى عامين عشنا فعليًا دون حكومة، ومن دون رئيس، ونأمل مع تنصيب الرئيس الجديد واستقرار الحكومة، التي تسعى جاهدة الآن لأداء مهامها بفعالية، أن نتمكن من تحقيق الأمر الأهم، وهو ضمان سيادة بلدنا ووحدة أراضيه".

وأعرب عن شكره للجانب الروسي على الدعوة لزيارة موسكو، لافتا إلى أن هذه هي بالفعل أول زيارة لوزير خارجية لبناني منذ خمس سنوات، موضحا أن العائق الوحيد الذي حال دون ذلك كانت مشاكل داخلية وتنظيمية ولوجستية أعاقت الزيارة.

وزير الخارجية الروسي العلاقات الثنائية روسيا ولبنان

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