هبوط أرضي بطريق المنوات بأبوالنمرس نتيجة كسر خط مياه

شهد طريق قرية المنوات الرئيسي التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس في محافظة الجيزة، هبوطا أرضيا مفاجئا نتيجة كسر في خط مياه الشرب الرئيسي بالمنطقة.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حيث انتقلت معدات وفرق الطوارئ إلى موقع الهبوط لمعاينة الأضرار والبدء الفوري في أعمال الإصلاح وإعادة الأمور إلى استقرارها.

كما فرضت الأجهزة التنفيذية بالجيز،ة كردونا حول محيط الهبوط الأرضي لتأمين حركة المارة والسيارات ومنع تكدس المرور، وتحويل الحركة المرورية إلى طرق بديلة مؤقتة لضمان انتظام سير العمل بالقرية وعدم تعطل مصالح المواطنين.