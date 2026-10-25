هاني سويلم: التعاون مع دول حوض النيل مفتاح مواجهة تحديات المياه في مصر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون يمثل الركيزة الأساسية لإدارة الموارد المائية في مصر، مشددًا على أن المياه يمكن أن تكون مصدرًا للتوتر أو جسرًا للتعاون، وأن مصر اختارت تعزيز التعاون مع دول حوض النيل.

وأوضح سويلم خلال فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، أن نحو 98% من مياه النيل تأتي من خارج حدود مصر، ما يجعل التعاون المائي مع دول الحوض ضرورة استراتيجية، لافتًا إلى أن التحديات لا تقتصر على الإجراءات الأحادية في أعالي النيل، بل تشمل أيضًا الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتأثيراتها على السواحل المصرية، سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر.

وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي، إلى جانب تطوير آليات إدارة الموارد المائية والتعامل مع آثار التغيرات المناخية، بما يسهم في تقليل الفجوة المائية وضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة.