إندونيسيا تدعم قطاع غزة بنحو 69 ألف لتر من المياه النظيفة لنحو 7 آلاف شخص

قدمت الوكالة الوطنية للزكاة والصدقات في إندونيسيا، دعما لقطاع غزة تمثل في 68 ألفًا و920 لترًا من المياه النظيفة تم توزيعها على نحو 7 آلاف شخص ، بينهم نازحون تضرروا من الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع .

وقال رئيس الوكالة الوطنية للزكاة والصدقات صديق مجاهد، في تصريحات للصحفيين، إن المبادرة تعكس الجهود العملية التي تبذلها الوكالة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، خاصة النازحين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على مياه شرب آمنة.

وأضاف مجاهد، في بيان صدر اليوم /الأحد/، أن المساعدات وصلت إلى 6 آلاف و892 شخصًا في منطقة القرارة بقطاع غزة، بواقع 10 لترات من المياه لكل فرد.

وأوضح أن الوكالة نفذت عملية التوزيع مباشرة داخل مخيمات النازحين، بهدف تلبية احتياجات السكان من مياه الشرب ومستلزمات النظافة والصرف الصحي.

وأكد مجاهد أن توفير الاحتياجات الأساسية ، وفي مقدمتها مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، يمثل أمرًا بالغ الأهمية للفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الطارئة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة السكان والأسر النازحة في القطاع.