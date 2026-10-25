قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش إصابات .. الفنان شريف الدسوقي يكشف تفاصيل حالته بعد تعرّضه لحادث سير
من ذهب 2014 إلى حلم التتويج الثاني.. ماذا تقول أرقام الأهلي في الكونفدرالية؟
مدبولي: دولنا العربية تواجه تحديات متماثلة في قطاع المياه
الوزراء: نعمل على تحديد أولويات المنطقة العربية وأفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
2 مليار يورو لمياه مصر.. البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن أبرز مشروعاته لتعزيز الأمن المائي
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للمعارضة الكردية العراقية
وزيرة الإسكان: طرح خطوط سير تضم 20 سيارة لخدمة سكان مدينة السادات
بعبع صنداونز وملك الأهداف في إفريقيا.. مابولولو يكتب التاريخ بثلاثة دوريات
بخطوات بسيطة في البيت.. استخراج برنت التأمينات أونلاين 2026 بدون طوابير
رئيس الوزراء: إدارة المياه «مسئولية مشتركة» .. ونعمل على تطوير المنظومة المائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تدعم قطاع غزة بنحو 69 ألف لتر من المياه النظيفة لنحو 7 آلاف شخص

إندونيسيا تدعم قطاع غزة بنحو 69 ألف لتر من المياه النظيفة لنحو 7 آلاف شخص
إندونيسيا تدعم قطاع غزة بنحو 69 ألف لتر من المياه النظيفة لنحو 7 آلاف شخص
أ ش أ

 قدمت الوكالة الوطنية للزكاة والصدقات في إندونيسيا، دعما لقطاع غزة تمثل في 68 ألفًا و920 لترًا من المياه النظيفة تم توزيعها على نحو 7 آلاف شخص ، بينهم نازحون تضرروا من الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع .

وقال رئيس الوكالة الوطنية للزكاة والصدقات صديق مجاهد، في تصريحات للصحفيين، إن المبادرة تعكس الجهود العملية التي تبذلها الوكالة للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، خاصة النازحين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على مياه شرب آمنة.

وأضاف مجاهد، في بيان صدر اليوم /الأحد/، أن المساعدات وصلت إلى 6 آلاف و892 شخصًا في منطقة القرارة بقطاع غزة، بواقع 10 لترات من المياه لكل فرد.

وأوضح أن الوكالة نفذت عملية التوزيع مباشرة داخل مخيمات النازحين، بهدف تلبية احتياجات السكان من مياه الشرب ومستلزمات النظافة والصرف الصحي.

وأكد مجاهد أن توفير الاحتياجات الأساسية ، وفي مقدمتها مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، يمثل أمرًا بالغ الأهمية للفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الطارئة، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف معاناة السكان والأسر النازحة في القطاع.

الوكالة الوطنية للزكاة والصدقات في إندونيسيا الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع دعما لقطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

حسام حسن وإمام عاشور

رد فعل حسام حسن على استبعاد إمام عاشور من مباراة كيتارا الأوغندي

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

سعر الذهب

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة شابين في تصادم ملاكي وتروسيكل أعلى كوبري بيت داوود بسوهاج

قافلة طبية ببني سويف

على مدار يومين.. بني سويف تستقبل 80 سائحًا لزيارة المعالم الأثرية والتراثية

صورة موضوعية

حملات النظافة في سفاجا ترفع 85 طنًا من المخلفات.. تعرف على المناطق المستهدفة

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد