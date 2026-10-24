أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. سعر اللتر وأسطوانة البوتاجاز

تسجل أسعار البنزين والسولار في مصر، وفقًا للبيانات الواردة، الأسعار الآتية اليوم، السبت 24 أكتوبر 2026، إذ يبلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيهًا، وسعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، بينما يصل سعر لتر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه، ويبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه، ويأتي ذلك في ظل استمرار العمل بالأسعار الرسمية المعلنة، بحسب النص المقدم.

وتتصدر أسعار الوقود اهتمامات المواطنين، لا سيما أصحاب السيارات وسائقي وسائل النقل، الذين يتابعون أسعار البنزين والسولار لمعرفة تكلفة التزود بالوقود وحساب نفقات التنقل اليومية، كما يهتم المواطنون بمعرفة أسعار الكيروسين وأسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي، لما تمثله من أهمية في الاستخدامات المنزلية والتجارية.

اقرأ أيضًا:

كم يبلغ سعر بنزين 95 و92 و80 اليوم؟

تختلف أسعار البنزين في مصر بحسب نوع الوقود، وتوضح الأسعار الواردة أن لتر بنزين 95 يسجل 24 جنيهًا، بينما يبلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، ويصل سعر لتر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه.

وتساعد معرفة أسعار الأنواع المختلفة من البنزين أصحاب السيارات على تحديد تكلفة التزود بالوقود، ومقارنة النفقات وفقًا لنوع البنزين المستخدم في السيارة، إلى جانب تقدير تكلفة التفويلة بحسب كمية الوقود التي يحتاج إليها خزان السيارة.

وجاءت أسعار البنزين اليوم السبت 24 أكتوبر 2026 على النحو الآتي:

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر الواحد.

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر الواحد.

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر الواحد.

ما سعر السولار والكيروسين اليوم في مصر؟

يبلغ سعر لتر السولار 20.50 جنيه، وفقًا للأسعار الواردة في البيانات المقدمة، فيما يسجل سعر لتر الكيروسين 20.50 جنيه أيضًا.

ويحظى السولار باهتمام شريحة واسعة من المواطنين، نظرًا لاستخدامه في وسائل النقل والمركبات والأنشطة المختلفة، كما يمثل سعره أحد العناصر التي يتابعها أصحاب الأعمال والسائقون عند حساب تكاليف التشغيل والتنقل.

أما الكيروسين، فيأتي ضمن أنواع الوقود التي يهتم المستهلكون بمتابعة أسعارها، إلى جانب البنزين والسولار، لمعرفة تكلفة الاحتياجات المرتبطة باستخدامه.

وتتمثل أسعار السولار والكيروسين اليوم في الآتي:

السولار: 20.50 جنيه للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيه للتر.

كم سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية اليوم؟

تبلغ أسعار أسطوانات البوتاجاز، بحسب البيانات الواردة، 275 جنيهًا للأسطوانة المنزلية التي تزن 12.5 كجم، بينما يصل سعر الأسطوانة التجارية التي تزن 25 كجم إلى 550 جنيهًا.

وتهم هذه الأسعار الأسر التي تعتمد على أسطوانات البوتاجاز في الاستخدامات المنزلية، وكذلك الأنشطة التجارية التي تحتاج إلى الأسطوانات الأكبر حجمًا لتلبية احتياجات التشغيل اليومية.

وجاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم كما يلي:

أسطوانة البوتاجاز المنزلية بوزن 12.5 كجم: 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز التجارية بوزن 25 كجم: 550 جنيهًا.

ما أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل؟

تختلف أسعار الغاز الطبيعي وفقًا لمستوى الاستهلاك والشريحة التي يقع ضمنها حجم الاستخدام، وتشمل الأسعار الواردة ثلاث شرائح، تبدأ من 4 جنيهات للمتر المكعب في الشريحة الأولى، وتصل إلى 6 جنيهات للمتر المكعب في الشريحة الثالثة.

وتضم الشريحة الأولى الاستهلاك من متر واحد إلى 30 مترًا مكعبًا، بسعر 4 جنيهات للمتر المكعب، بينما تشمل الشريحة الثانية الاستهلاك الذي يزيد على 30 مترًا وحتى 60 مترًا مكعبًا، بسعر 5 جنيهات للمتر المكعب، أما الشريحة الثالثة فتشمل الاستهلاك الذي يزيد على 60 مترًا مكعبًا، بسعر 6 جنيهات للمتر المكعب.

وتأتي أسعار الغاز الطبيعي بحسب شرائح الاستهلاك على النحو الآتي:

الشريحة الأولى، من متر إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر المكعب.

الشريحة الثانية، أكثر من 30 وحتى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر المكعب.

الشريحة الثالثة، أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 6 جنيهات للمتر المكعب.

هل توجد زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار اليوم؟

وفقًا للمعلومات الواردة في النص، لا توجد زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، وتواصل محطات الوقود العمل بالأسعار الرسمية المعلنة، ولا تُعد الأرقام المتداولة خارج القرارات الرسمية أسعارًا معتمدة داخل السوق.

ولمعرفة أي تغييرات محتملة في أسعار الوقود، ينبغي الرجوع إلى البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الاعتماد على منشورات غير موثقة أو أرقام متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون التحقق من مصدرها.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار الواردة في هذا التقرير نُقلت من النص المقدم ولم تُتحقق بصورة مستقلة من مصدر رسمي لحظي، ولذلك يُنصح بمراجعة أحدث البيانات الرسمية قبل النشر أو اتخاذ قرارات بناءً عليها.

كيف يمكن ترشيد استهلاك البنزين وتقليل نفقات السيارة؟

يمكن لأصحاب السيارات اتباع مجموعة من الإرشادات للمساعدة في ترشيد استهلاك الوقود وتقليل الهدر أثناء القيادة، ويأتي في مقدمتها إطفاء المحرك عند التوقف لفترة طويلة، ومراقبة ضغط الإطارات بانتظام، وتجنب تحميل السيارة بأوزان زائدة.

كما تسهم القيادة الهادئة وتجنب التسارع المفاجئ والتوقف المفاجئ في الحد من أنماط القيادة التي قد تزيد استهلاك الوقود، إلى جانب تقليل الاستخدام المفرط للأجهزة الكهربائية داخل السيارة، مثل المكيف والسخان والزجاج الكهربائي.

وتشمل أبرز النصائح الواردة لترشيد استهلاك الوقود ما يلي:

إطفاء المحرك أثناء التوقف الطويل لتقليل هدر الوقود.

مراقبة ضغط الإطارات بانتظام لتفادي الاستهلاك الزائد.

تجنب الأحمال الزائدة، إذ تشير البيانات الواردة إلى أن كل 100 كجم إضافي يزيد الاستهلاك بنحو 0.3 لتر.

القيادة بهدوء وتجنب التسارع المفاجئ أو الوقوف المفاجئ.

الحد من الاستخدام المفرط للأجهزة الكهربائية داخل السيارة، مثل المكيف والسخان والزجاج الكهربائي.

كيف تساعد متابعة أسعار الوقود في حساب تكلفة التنقل؟

تتيح متابعة أسعار البنزين والسولار للمواطنين تقدير النفقات المرتبطة باستخدام السيارات ووسائل النقل، كما تساعد معرفة أسعار الوقود المختلفة على حساب تكلفة التزود بالبنزين وفقًا للنوع المستخدم والكمية المطلوبة.

وتكتسب متابعة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي أهمية إضافية للأسر والأنشطة التجارية، إذ تتيح معرفة الأسعار الواردة لكل منتج أو شريحة استهلاك تكوين صورة أوضح عن المصروفات المرتبطة باحتياجات الوقود والطاقة.

وفي المجمل، تتضمن بيانات السبت 24 أكتوبر 2026 أسعار بنزين 95 و92 و80، والسولار والكيروسين، وأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، إلى جانب شرائح الغاز الطبيعي، مع أهمية التأكد من أي تحديثات رسمية جديدة قبل اعتماد الأسعار في النشر أو الاستخدام.