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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار؟ أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اليوم في مصر

أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اليوم
أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اليوم
محمد غالي

تثير تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تساؤلات المواطنين بشأن تأثيرها على أسعار الوقود وتكلفة تشغيل السيارات ووسائل النقل، خاصة في ظل ارتباط تسعير المنتجات البترولية بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اليوم

ورغم تغير أسعار الصرف وأسواق الطاقة من وقت إلى آخر، فإن أي تحرك في أسعار البنزين والسولار يرتبط بقرارات التسعير الرسمية وليس بزيادة الدولار وحدها.

وتستقر أسعار البنزين والسولار في مصر وفقا للأسعار المعلنة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت الأسعار دون تعديلات جديدة، وذلك بعد مراجعة المتغيرات المؤثرة في معادلة التسعير خلال الربع الثالث من عام 2026، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، ومقارنتها بالربع السابق.

هل تؤدي زيادة الدولار إلى ارتفاع أسعار البنزين؟

يعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري أحد العوامل المؤثرة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية ومستلزمات إنتاجها، إلى جانب أسعار النفط الخام عالميا وتكاليف النقل والتداول وغيرها من المحددات الاقتصادية.

لكن ارتفاع الدولار لا يعني بالضرورة زيادة أسعار البنزين بصورة فورية، إذ تخضع الأسعار المحلية لمراجعة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وفقا للعوامل المعتمدة وآلية التسعير المطبقة، وبناء على نتائج المراجعة والقرارات الرسمية، يمكن تثبيت الأسعار أو تعديلها.

وتشمل أبرز العوامل المؤثرة في تسعير الوقود تحركات سعر خام برنت في الأسواق العالمية، وسعر صرف العملات الأجنبية، وأسعار المنتجات البترولية عالميا، إلى جانب الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها.

أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اليوم

أسعار البنزين اليوم في مصر

استقرت أسعار البنزين في محطات الوقود عند مستوياتها المعلنة دون تغيير جديد، وجاءت الأسعار كالتالي.

سجل سعر لتر بنزين 95 نحو 24 جنيها.

وبلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه.

وسجل سعر لتر بنزين 80 نحو 20.75 جنيه.

وتهم أسعار البنزين أصحاب السيارات الخاصة وسائقي المركبات الذين يتابعون تكلفة تموين السيارات بصورة مستمرة لتقدير نفقات التنقل اليومية، خاصة مع اختلاف معدلات الاستهلاك وفقا لنوع السيارة والمسافات المقطوعة.

سعر السولار اليوم في محطات الوقود

استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه وفقا للأسعار المعلنة، دون إقرار زيادة جديدة ضمن قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية، ويحظى السولار بأهمية كبيرة نظرا لاستخدامه في تشغيل وسائل النقل والمركبات التجارية وعدد من الأنشطة الاقتصادية، كما ترتبط تكلفته بنفقات نقل السلع والخدمات.

ولذلك فإن أي تغير في سعره قد ينعكس على تكاليف التشغيل لدى قطاعات مختلفة، وهو ما يجعل استقرار سعر السولار محل متابعة من المواطنين وأصحاب الأعمال.

سعر غاز تموين السيارات اليوم

ثبت سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيها للمتر المكعب وفقا للأسعار الواردة، ليستمر الغاز الطبيعي ضمن بدائل الوقود المتاحة للسيارات المجهزة للعمل به.

ويتابع أصحاب المركبات أسعار البنزين وغاز السيارات للمقارنة بين تكاليف التشغيل، مع مراعاة معدل استهلاك السيارة وتكاليف الصيانة وتجهيز المركبة عند اختيار نوع الوقود المناسب.

أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اليوم

أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار

يرتبط قرار تثبيت أسعار الوقود بمراجعة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والفنية التي تدخل ضمن معادلة التسعير التلقائي، وفي مقدمتها سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار خام برنت العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق.

كما تشمل المراجعة تطورات أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية والإجراءات السعرية التي اتخذت خلال الفترات الماضية، بهدف تحديد موقف الأسعار المحلية في ضوء المتغيرات المعتمدة.

وتتولى لجنة التسعير التلقائي مراجعة العوامل المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية وظروف الأسواق العالمية وسعر الصرف، بما يساعد على تحديد موقف الأسعار وفقا لنتائج المراجعة والقرارات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.

أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية

إلى جانب أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، يتابع المواطنون أسعار أسطوانات البوتاجاز المستخدمة في المنازل والمنشآت التجارية، باعتبارها من مصادر الطاقة الأساسية في عدد كبير من الأنشطة اليومية.

وجاءت أسعار الأسطوانات وفقا للبيانات الواردة كالتالي.

سجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيها.

وبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلوجراما نحو 550 جنيها.

أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اليوم

وفي سياق متصل، نفت وزارة البترول وجود أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز، مؤكدة انتظام منظومة الإمدادات وعدم وجود مشكلات في توفير الأسطوانات، وذلك ردا على ما تردد بشأن نقص المعروض في بعض المناطق.

وتظل أسعار الوقود من الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين نظرا لارتباطها بتكاليف التنقل والنقل وتشغيل الأنشطة الاقتصادية، فيما يبقى تحديد أي تغيير جديد في أسعار البنزين والسولار مرتبطا بالقرارات الرسمية الصادرة بعد مراجعة العوامل المؤثرة في التسعير.

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