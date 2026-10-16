قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
50 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية بالقاهرة
فتح التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه
العمل: 2541 فرصة في 16 محافظة.. اعرف شروط التوظيف
التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع أرمينيا يدعم تطوير الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة
رئيس وزراء قطر : الدوحة تسعى لتقديم حلول متكاملة لـ الطاقة في لبنان
فرص عمل لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
بحوث الأرز: ارتفاع الأسعار مؤقت.. و25% من المحصول بحوزة المزارعين
الدفاع الروسية: مقتل 9055 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي
يلتقي جوزيف عون.. رئيس وزراء قطر يصل قصر بعبدا بلبنان
تحذير من زلزال بقوة 9.9 ريختر.. اليابان تعتذر بعد إثارة هلع المواطنين
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي
كيفية صلاة المريض إذا عجز عن الوقوف أو السجود.. الأزهر يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

أسعار البنزين والسولار اليوم
أسعار البنزين والسولار اليوم
محمد غالي

تستقر أسعار البنزين والسولار في مصر عند مستوياتها الحالية عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار الوقود دون أي تعديلات جديدة، وذلك بعد مراجعة المتغيرات الاقتصادية والعالمية المؤثرة في آلية التسعير.

وعلى رأسها تحركات سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2026، الممتد من يوليو حتى سبتمبر، ومقارنتها بالربع السابق.

أسعار البنزين والسولار اليوم

ويأتي القرار في إطار مراجعة تطورات أسواق الطاقة المحلية والعالمية، مع مراعاة أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية والإجراءات السعرية التي اتخذت خلال الفترة الماضية، وهو ما يجعل أسعار البنزين والسولار وتكلفة تموين السيارات بالغاز الطبيعي محل اهتمام المواطنين وأصحاب المركبات وقطاعات النقل.

أسعار البنزين اليوم في مصر

حافظت أسعار البنزين في محطات الوقود على مستوياتها المعلنة دون تغيير، وجاءت الأسعار الحالية على النحو التالي.

سعر بنزين 95 سجل 24 جنيها للتر.

سعر بنزين 92 سجل 22.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 سجل 20.75 جنيه للتر.

أسعار البنزين والسولار اليوم

سعر السولار اليوم في محطات الوقود

استقر سعر السولار عند 20.50 جنيه للتر دون إقرار أي زيادة جديدة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بالإبقاء على أسعار المنتجات البترولية.

ويحظى سعر السولار بأهمية كبيرة لدى المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية، نظرا لاستخدامه في تشغيل العديد من وسائل النقل والمركبات التجارية، فضلا عن ارتباطه بتكاليف نقل السلع والخدمات، وهو ما يجعل استقرار سعره أحد العوامل التي يتابعها السوق بصورة مستمرة.

سعر غاز تموين السيارات اليوم

ثبت سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيها للمتر المكعب وفقا للأسعار الواردة، ليستمر استخدام الغاز الطبيعي باعتباره أحد بدائل الوقود المتاحة لأصحاب السيارات العاملة به.

ويحرص أصحاب المركبات على متابعة أسعار البنزين والغاز الطبيعي للمقارنة بين تكاليف التشغيل واختيار وسيلة الوقود الأنسب وفقا لطبيعة الاستخدام ومعدلات الاستهلاك.

أسعار البنزين والسولار

أسباب تثبيت أسعار البنزين والسولار

استند قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية إلى مراجعة مجموعة من المحددات الاقتصادية والفنية التي تدخل ضمن معادلة التسعير التلقائي، وفي مقدمتها التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار خام برنت العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 مقارنة بالربع السابق.

كما أخذت اللجنة في الاعتبار تطورات أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية والإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها خلال الفترة الماضية، بهدف تحديد مستويات الأسعار المحلية وفقا للمتغيرات المعتمدة.

عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

جاء القرار عقب عودة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية إلى ممارسة مهامها بقرار من مجلس الوزراء، لمراجعة التطورات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة التسعير وتحديد موقف أسعار الوقود بناء على المحددات الاقتصادية المعتمدة.

وتتولى اللجنة مراجعة العوامل المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية وظروف الأسواق العالمية وسعر الصرف، بما يساعد على تحديد الأسعار وفقا للمتغيرات التي تطرأ على سوق الطاقة.

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية

بالتزامن مع متابعة أسعار البنزين والسولار، يهتم المواطنون بمعرفة أسعار أسطوانات البوتاجاز المستخدمة في المنازل والأنشطة التجارية، باعتبارها من مصادر الطاقة الأساسية للعديد من الأسر والمنشآت.

وجاءت الأسعار الواردة لأسطوانات البوتاجاز على النحو التالي.

أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام سجلت 275 جنيها.

أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلوجراما سجلت 550 جنيها.

وزارة البترول تنفي وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز

وفي سياق متصل نفت وزارة البترول وجود أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز، مؤكدة انتظام منظومة الإمدادات وعدم وجود مشكلات في عمليات توفير الأسطوانات، وذلك ردا على الأنباء المتداولة بشأن نقص المعروض في بعض المناطق.

وتواصل أسعار الوقود وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز جذب اهتمام المواطنين، نظرا لارتباطها المباشر بتكاليف المعيشة وتشغيل المركبات والأنشطة المختلفة، ما يدفع المستهلكين إلى متابعة القرارات الرسمية الصادرة بشأن أسعار المنتجات البترولية بصورة مستمرة.

أسعار البنزين والسولار اليوم أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين البنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

الزمالك

بعد انتهاء المهلة.. هل تجاهل اتحاد الكرة شكوى الزمالك؟

سعر الدولار

سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

المتهم

ظنها ملقاة للتخلص منها.. الأمن يضبط المتهم بسرقة بضائع بمدينة نصر

المتهم

بندقية آلية لفرض الإتاوات.. سقوط خفير أرهب المقاولين في التبين

المتهم

صدم سيارة وهرب.. ضبط سائق ميكروباص سار عكس الاتجاه بالإسكندرية

بالصور

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد