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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار البنزين والسولار.. أزهري يوجه رسالة للمواطنين

البنزين
البنزين
اخبار التوك شو

حذر الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، من انتشار الشائعات عبر بعض القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى تداول أخبار بشأن رفع أسعار البنزين والسولار، وما قد تسببه هذه الأخبار من إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

وأوضح حمودة أن الفترة الأخيرة شهدت ترويج شائعات تستهدف إثارة المشكلات في الشارع، مؤكدًا أن المواطنين أصبحوا أكثر قدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والأخبار غير الموثوقة.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يتابع ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انطلاقًا من دوره في توعية المواطنين، لافتًا إلى أن بعض هذه الشائعات لا تحظى بالتفاعل الذي يستهدفه مروجوها.

 الوعي المجتمعي ضرورة لمواجهة الشائعات

وأشار حمودة إلى أن مصر تمر بظروف تتطلب قدرًا كبيرًا من الوعي والانتباه، داعيًا المواطنين إلى التحقق من الأخبار المتداولة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير المؤكدة، خاصة ما يتعلق بالأسعار والقرارات التي تمس الحياة اليومية.

وشدد على أهمية التصدي للشائعات من خلال الوعي والمسؤولية، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في معرفة حقيقة الأخبار، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتجنب إثارة القلق بين المواطنين.

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