«ولا ربع جنيه».. عالم أزهري يكشف مفاجأة عن إلزام الشاب بالإنفاق على خطيبته

رد الدكتور محمد حمودة، من علماء الأزهر الشريف، على تساؤل بشأن “مدى إلزام الشاب بالإنفاق على خطيبته خلال فترة الخطوبة؟، وما إذا كان مطالبًا بشراء هاتف محمول لها؛ حتى يتمكنا من التواصل؟”، موضحًا أن الخطوبة لا ترتب على الخطيب التزامات النفقة الزوجية.

وأوضح حمودة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الشاب غير ملزم بالإنفاق على خطيبته خلال فترة الخطوبة، مؤكدًا أن مسؤولية الإنفاق عليها تظل على والدها، ما دامت لم تنتقل إلى الحياة الزوجية وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

هل الخطيب ملزم بشراء هاتف محمول لخطيبته؟

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، أن الخطيب غير ملزم بشراء هاتف محمول لخطيبته خلال فترة الخطوبة، مشيرًا إلى أن تقديم الهدايا أو المساعدات المالية لا يعد التزامًا مفروضًا عليه لمجرد إتمام الخطوبة.

ولفت حمودة إلى أن الحصول على أموال من الخطيب بالإكراه أو دون رضاه أمر غير جائز، محذرًا من استغلال العلاقة بين الطرفين للحصول على أموال دون وجه حق.

وشدد على أهمية معرفة الحقوق والواجبات خلال فترة الخطوبة، وعدم الخلط بينها وبين الالتزامات التي تترتب على الزواج، بما يضمن وضوح العلاقة بين الطرفين وتجنب الخلافات قبل إتمام الزواج.