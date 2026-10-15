شيخ الأزهر يطمئن على صحة البابا ليو الرابع عشر ويتمنى له الشفاء العاجل

بعث فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية اطمئنان إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، إثر خضوعه لعملية جراحية ناجحة بالعاصمة الإيطالية روما.

وأعرب شيخ الأزهر، في برقيته، عن خالص تمنياته لقداسة البابا ليو بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية؛ لمواصلة دوره في خدمة الإنسانية، وتعزيز الجهود المشتركة في ترسيخ قيم الأخوة والتعايش والسلام العالمي.

كما واصل الجامع الأزهر الشريف، اليوم، فعاليات اختبارات المتقدمين للعمل بـ «إمامة القبلة» بنظام المأموريات في يومها الثالث، والتي تستمر على مدار أربعة أيام.

وذلك في إطار جهوده المتواصلة لاختيار صفوة الكفاءات العلمية والصوتية من أبناء الأزهر، وإعداد نخبة متميزة من القراء لإمامة المصلين في محراب هذا الصرح العريق ومجمعات الأروقة التابعة له، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي تتجه فيه أفئدة ملايين المسلمين عبر العالم نحو الأصوات القرآنية الخاشعة التي تصدح من رحاب الأزهر.