اليوم.. انتهاء التقديم بمعهد الخط العربي والزخرفة بالأزهر للعام الدراسي الجديد

حدد قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، موعدًا نهائيًا لاستقبال طلبات الالتحاق بمعهد الخط العربي والزخرفة للبنين والفتيات، للعام الدراسي 2026/2027، داعيًا الراغبين في الالتحاق إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة.

وأوضح القطاع أن التسجيل يتم إلكترونيًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، ويستهدف الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو ما يعادلها، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للقبول.

وأشار إلى أن قبول المتقدمين يتطلب اجتياز اختبارات القدرات الفنية، إلى جانب المقابلة الشخصية المقررة، وذلك في إطار إجراءات اختيار الطلاب الراغبين في دراسة الخط العربي والزخرفة بالمعهد.

جولة ميدانية لمتابعة انتظام الدراسة بمعهد فؤاد الأول في أسيوط

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور سيد حسن، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق، زيارة تفقدية إلى معهد فؤاد الأول بمحافظة أسيوط، بتكليف من الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على سير العمل داخل المعهد.

واستهدفت الجولة الاطمئنان على انتظام الدراسة ومتابعة الأوضاع التعليمية والإدارية على أرض الواقع، إلى جانب رصد أي معوقات قد تواجه الطلاب أو المعلمين والعمل على تذليلها، بما يساعد على توفير بيئة تعليمية مناسبة.

متابعة الحصص الدراسية ومستوى التحصيل العلمي

وخلال جولته داخل المعهد، تفقد الدكتور سيد حسن الفصول الدراسية، وتابع انتظام الحصص ومدى التزام المعلمين بالجداول الزمنية المحددة لتدريس المناهج الأزهرية، للتأكد من سير العملية التعليمية وفق الخطط المقررة.

كما حرص على التواصل المباشر مع الطلاب، وحثهم على الاجتهاد والمثابرة في تحصيل دروسهم، والاهتمام بمسيرتهم التعليمية، مع التمسك بمنهج الأزهر الشريف الوسطي الذي يقوم على الاعتدال.

مراجعة الحضور والغياب وجاهزية الفصول

وشملت الزيارة كذلك مراجعة الجوانب الإدارية بالمعهد، من خلال الاطلاع على سجلات الحضور والغياب، ومتابعة مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.

كما تفقد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق حالة المباني والفصول الدراسية ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، والوقوف على توافر الظروف الملائمة للعملية التعليمية.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة قطاع المعاهد الأزهرية لسير الدراسة داخل المعاهد، والحرص على انتظام العمل التعليمي والإداري، والاطمئنان على أوضاع الطلاب والمعلمين، بما يدعم توفير بيئة تعليمية مناسبة داخل المعاهد الأزهرية.