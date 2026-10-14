اختيار جامعة الأزهر ممثلةً للجامعات الحكومية في محور الابتكار وريادة الأعمال بمنتدى مصر 2026

اختيرت جامعة الأزهر ممثلةً للجامعات الحكومية في محور الابتكار وريادة الأعمال بمنتدى مصر 2026 والذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويعقد في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر.

واستضافت جامعة الأزهر، جلسة الإستماع الجامعية وذلك بحضور ممثل الحكومة الدكتورة هبة زكي مدير مركز مصر للابتكار وريادة الأعمال بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأدار الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، جلسة الاستماع وذلك بمشاركة ٢٥ من الخبراء والقيادات الأكاديمية والمتخصصين، لمناقشة واقع الابتكار وريادة الأعمال بالجامعات المصرية، وطرح رؤى وتوصيات عملية لتعزيز الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات وشركات ناشئة قادرة على النمو والمنافسة.

ويعكس هذا الاختيار ما تمتلكه جامعة الأزهر من تجربة مؤسسية متميزة في بناء منظومة متكاملة للابتكار وريادة الأعمال، ويؤكد أهمية الاستفادة من خبراتها في دعم وتطوير هذه المنظومة على مستوى الجامعات المصرية، وتعزيز دور الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

يأتي هذا في إطار ما حققته جامعة الأزهر من نجاحات ملموسة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا وإنشاء الحاضنات التكنولوجية ودعم الشركات الناشئة.