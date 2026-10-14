لليوم الثالث على التوالي.. الجامع الأزهر يواصل اختبارات «إمامة القبلة» لانتفاء أفضل الكفاءات القرآنية

واصل الجامع الأزهر الشريف، اليوم، فعاليات اختبارات المتقدمين للعمل بـ «إمامة القبلة» بنظام المأموريات في يومها الثالث، والتي تستمر على مدار أربعة أيام.

وذلك في إطار جهوده المتواصلة لاختيار صفوة الكفاءات العلمية والصوتية من أبناء الأزهر، وإعداد نخبة متميزة من القراء لإمامة المصلين في محراب هذا الصرح العريق ومجمعات الأروقة التابعة له، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك الذي تتجه فيه أفئدة ملايين المسلمين عبر العالم نحو الأصوات القرآنية الخاشعة التي تصدح من رحاب الأزهر.

تأتي هذه الاختبارات امتدادًا لنهج الأزهر الشريف المستمر في رعاية المواهب القرآنية الشابة، وفتح الآفاق أمام أصحاب الحفظ المتقن والأداء المتميز لإبراز قدراتهم.

وتعتمد لجان الاختبار معايير علمية وفنية دقيقة تشمل؛ سلامة التلاوة وإتقان الأحكام، من حيث التثبت من إحكام أحكام التجويد والترتيل بدقة متناهية، وقياس جماليات الصوت، وحسن التنقل بين المقامات والتلوين الصوتي بما يعزز تدبر الآيات.

اختبارات إمامة القبلة

تُجرى هذه الاختبارات وسط تنظيم دقيق بتوجيهات كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، ويشرف على سير اللجان ميدانيًا والتحكيم نخبة من علماء الأزهر والمتخصصين في علوم القرآن الكريم والتلاوة، في مقدمتهم؛ د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، و د أتي خضر رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر, والشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، ود. هاني عودة – مدير عام الجامع الأزهر.

وتُختتم فعاليات الاختبارات غدًا في يومها الرابع والأخير، لتبدأ بعدها مرحلة فرز النتائج واختيار المرشحين للتصفيات النهائية لإمامة القبلة في الجامع الأزهر والأروقة التابعة له.