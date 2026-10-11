رئيس جامعة الأزهر يدعو إلى تدشين فضاء أكاديمي عربي وإسلامي موحد وأكثر ترابطًا وتكاملًا

انطلق اليوم بمدينة كراتشي الباكستانية، مؤتمر: «القمة العالمي الأول لرؤساء الجامعات العربية والإسلامية والباكستانية»، تحت شعار: «الشراكة الأكاديمية بين الجامعات الإسلامية والعربية والباكستانية».

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور محمود صديق، أن التعليم العالي في أمتنا لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لما ينتجه الآخرون من معارف وتقنيات، بل يجب أن يكون صانعًا للمستقبل، وفاعلًا إيجابيًّا في تطور الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن الحديث عن الجامعات باعتبارها منارات للعلم، ومراكز للمعرفة، يجعلنا نستحضر وبكل فخر: الأزهر الشريف، ذلك الصرح العلمي العريق، الذي امتدت رسالته لأكثر من ألف عام، تُعقد فيه حلقات العلم، ويقصده الطلاب من كل البلدان والثقافات، لينهلوا من علومه الشرعية واللغوية والفلسفية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن التحديات المتسارعة التي تواجه التعليم العالي، تفرض تعاونًا مؤسسيًّا عابرًا للحدود، وتكاملاً حقيقيًّا في القدرات والإمكانات، لافتًا إلى ضرورة الانتقال من أطر التعاون التقليدي، وتبادل الرؤى، إلى الشراكة المؤسسية الفاعلة، وإطلاق مشاريع وبرامج مشتركة ذات أثر مستدام، تعود بالنفع على مجتمعاتنا، داعيًا إلى تدشين فضاء أكاديمي عربي وإسلامي موحد، وأكثر ترابطًا وتكاملًا.

وعرض نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر، عدة مسارات رئيسية لتفعيل العمل المشترك بين الجامعات العربية والإسلامية والباكستانية، من أبرزها: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتقنية، مع وضع ضوابط أخلاقية صارمة لحماية البيانات والهوية الثقافية، وتحديث المناهج، وجودة التعليم، والانتقال به من أسلوب تلقين المعارف إلى صقل المهارات، وبناء التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، إضافة إلى مسار التنمية المستدامة، وربط البحث بالصناعة، وتحويل مخرجاته إلى مشاريع اقتصادية، وحلول عملية، تخدم قضايا البيئة والتنمية، وتخلق فرص العمل.

وأشار «صديق» إلى أن التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع، يقتضي ضرورة موازاته بصون الأمن الفكري والقيمي، مستعرضًا دور الأزهر التاريخي في الجمع بين أصالة التراث، وحداثة العلوم والمعارف، مؤكدًا استمرارية جهوده في ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، والتعايش السلمي.

واختتم محمود صديق كلمته بتأكيد التزام الأزهر الشريف بتوسيع جسور التعاون، والإسهام الفاعل في ترجمة توصيات المؤتمر إلى واقع ملموس، معربًا عن تقديره البالغ لجمهورية باكستان الإسلامية، ولرابطة الجامعات الإسلامية، ولجامعة الغزالي؛ لجهودهم المشكورة في جمع هذه النخبة الأكاديمية الرفيعة.