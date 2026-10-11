قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح بنك القاهرة في البورصة بعد سنوات من التأجيل.. محلل أسواق مال يكشف التفاصيل
بن جديدة يهدر فرصة هدف أول للأهلي في شباك الزمالك
ماذا يقصد بها.. لقطة خاصة من أفشة لحظه وصوله أرض ملعب مباراة القمة
تلت ساعة.. التعادل السلبي سيد الموقف بين الأهلي والزمالك بالقمة 133
مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي
شلالات من قلب الجبال.. أمطار الخير ترسم لوحات طبيعية ساحرة في وديان طابا
أحمد موسى: استقبال الرئيس السيسي في إندونيسيا يعكس مكانة مصر الدولية وعلاقات تاريخية منذ 1947
برلماني: تلقينا 2111 شكوى بسبب عدم صرف المعاشات.. وتم حل 90% منها
إيران: واشنطن استجابت لشروطنا السبعة في المفاوضات.. وردها لا يزال غير كافٍ
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وخطوات التظلم إلكترونيا
«عهدناك من المخلصين».. جماهير الزمالك تحيي ذكرى الراحل نصر إبراهيم في القمة 133
إصابة لاعب الزمالك قبل مباراة القمة بدقائق.. تغيير مفاجئ في التشكيل أمام الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رئيس جامعة الأزهر يدعو إلى تدشين فضاء أكاديمي عربي وإسلامي موحد وأكثر ترابطًا وتكاملًا

الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق
محمد شحتة

انطلق اليوم بمدينة كراتشي الباكستانية، مؤتمر: «القمة العالمي الأول لرؤساء الجامعات العربية والإسلامية والباكستانية»، تحت شعار: «الشراكة الأكاديمية بين الجامعات الإسلامية والعربية والباكستانية».

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور محمود صديق، أن التعليم العالي في أمتنا لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لما ينتجه الآخرون من معارف وتقنيات، بل يجب أن يكون صانعًا للمستقبل، وفاعلًا إيجابيًّا في تطور الحضارة الإنسانية. 

وأشار إلى أن الحديث عن الجامعات باعتبارها منارات للعلم، ومراكز للمعرفة، يجعلنا نستحضر وبكل فخر: الأزهر الشريف، ذلك الصرح العلمي العريق، الذي امتدت رسالته لأكثر من ألف عام، تُعقد فيه حلقات العلم، ويقصده الطلاب من كل البلدان والثقافات، لينهلوا من علومه الشرعية واللغوية والفلسفية.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر،  أن التحديات المتسارعة التي تواجه التعليم العالي، تفرض تعاونًا مؤسسيًّا عابرًا للحدود، وتكاملاً حقيقيًّا في القدرات والإمكانات، لافتًا إلى ضرورة الانتقال من أطر التعاون التقليدي، وتبادل الرؤى، إلى الشراكة المؤسسية الفاعلة، وإطلاق مشاريع وبرامج مشتركة ذات أثر مستدام، تعود بالنفع على مجتمعاتنا، داعيًا إلى تدشين فضاء أكاديمي عربي وإسلامي موحد، وأكثر ترابطًا وتكاملًا.

وعرض نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر، عدة مسارات رئيسية لتفعيل العمل المشترك بين الجامعات العربية والإسلامية والباكستانية، من أبرزها: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتقنية، مع وضع ضوابط أخلاقية صارمة لحماية البيانات والهوية الثقافية، وتحديث المناهج، وجودة التعليم، والانتقال به من أسلوب تلقين المعارف إلى صقل المهارات، وبناء التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، إضافة إلى مسار التنمية المستدامة، وربط البحث بالصناعة، وتحويل مخرجاته إلى مشاريع اقتصادية، وحلول عملية، تخدم قضايا البيئة والتنمية، وتخلق فرص العمل.

وأشار «صديق» إلى أن التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع، يقتضي ضرورة موازاته بصون الأمن الفكري والقيمي، مستعرضًا دور الأزهر التاريخي في الجمع بين أصالة التراث، وحداثة العلوم والمعارف، مؤكدًا استمرارية جهوده في ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، والتعايش السلمي.

واختتم محمود صديق كلمته بتأكيد التزام الأزهر الشريف بتوسيع جسور التعاون، والإسهام الفاعل في ترجمة توصيات المؤتمر إلى واقع ملموس، معربًا عن تقديره البالغ لجمهورية باكستان الإسلامية، ولرابطة الجامعات الإسلامية، ولجامعة الغزالي؛ لجهودهم المشكورة في جمع هذه النخبة الأكاديمية الرفيعة.

الأزهر جامعة الأزهر الدكتور محمود صديق الجامعات التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

مها الصغير

فى أحدث ظهور بالحجاب.. مها الصغير تطلب الدعاء لابنها ياسين

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

الدواجن والبيض

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

ركوب الأمواج

دراسة صادمة لعشاق ركوب الأمواج.. تغير المناخ يهدد أشهر مواقع الرياضة العالمية

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أطعمة شهيرة تدعم جهاز المناعة.. هل الأرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان؟.. أغذية تكافح جرثومة المعدة

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشارقة وصناعة المعرفة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

المزيد