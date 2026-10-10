جامعة الأزهر تستضيف جلسة حوارية استعدادًا لمنتدى مصر 2026 حول الابتكار وريادة الأعمال

استضافت جامعة الأزهر، اليوم السبت، جلسة استماع حوارية لمناقشة سبل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات المصرية، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق «منتدى مصر 2026.. نظرة لليوم رؤية للغد»، تنفيذًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع المشاركة المجتمعية والاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء والشباب بشأن قضايا التنمية ومستقبل الوطن.

وجاء تنظيم الجلسة عقب اختيار الحكومة المصرية جامعتي الأزهر والعاصمة للمشاركة في إدارة محور الابتكار وريادة الأعمال بالمنتدى، حيث شهدت الفعاليات مشاركة 25 خبيرًا من عمداء الكليات وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومسؤولي مراكز الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب الدكتورة هبة مدحت زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلةً للحكومة.

وافتتح الجلسة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، نيابةً عن الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، ناقلًا تحياته إلى المشاركين، ومؤكدًا دعمه للمنتدى منذ طرح فكرته وحرصه على إنجاح فعالياته.

ووجّه نائب رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه فكرة المنتدى، كما ثمّن جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في دعم الجامعة وتعزيز مكانتها العلمية والمجتمعية.

وأكد بكري أهمية جلسات الاستماع التي تستضيفها الجامعات المصرية في بلورة رؤية وطنية تستفيد من الخبرات الأكاديمية والشبابية، مشيرًا إلى إسهامات جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة ومشروعات التحول التكنولوجي. ولفت إلى اختيار الجامعة أفضل جامعة في ريادة الأعمال لعام 2025، معتبرًا جلسة الاستماع فرصة لتبادل الأفكار وصياغة مقترحات تحقق فائدة للمجتمع.

من جانبها، أعربت الدكتورة هبة مدحت زكي عن تقديرها لدور جامعة الأزهر في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، مشيدةً بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والخبراء في مناقشة سبل تطوير هذا القطاع. واستعرضت جهود الدولة المصرية في دعم ريادة الأعمال، مؤكدةً أنها تمثل أحد العناصر المهمة في بناء الشخصية وتعزيز قدرات المجتمع.

وأشارت ممثلة الحكومة إلى أن إنتاج المعرفة يمثل أحد المقومات الرئيسية لتقدم المجتمعات، وأن الجامعات تأتي في مقدمة المؤسسات القادرة على تحقيق ذلك، وطرحت تساؤلًا حول آليات تحويل الجامعة إلى جهة منتجة للابتكار ومشروعات ريادة الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

كما تناولت أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات ومؤسسات الدولة لتوحيد الجهود وبناء رؤية وطنية تدعم الاقتصاد، مشيرةً إلى أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية القدرات اللازمة لمواجهة التحديات، ومؤكدةً أن الجامعات شريك أساسي في بناء الاقتصاد الوطني.

وأدار الجلسة الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا ومستشار رئيس الجامعة للابتكار وريادة الأعمال، الذي استعرض جهود جامعة الأزهر في هذا المجال، ووجّه الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم المنتدى، وللحكومة على اختيار الجامعة للمشاركة في إدارة محور الابتكار وريادة الأعمال.

وتوزعت أعمال جلسة الاستماع على ثلاث جلسات فرعية امتدت لخمس ساعات، تناولت أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومة الابتكار داخل الجامعات، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق، وتأسيس الشركات الناشئة وتمويلها وتوسيع نطاق أعمالها.

وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «بيئة الابتكار الجامعي وثقافة ريادة الأعمال»، وناقشت مدى قدرة البيئة الجامعية على مساعدة الطلاب والباحثين في تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق، إلى جانب تحديد العوامل التي تدعم الانتقال من الفكرة إلى المنتج، والعقبات التي قد تعرقل هذه الخطوة. كما تناولت مهارات الطلاب وخبراتهم، ودور الحاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز الابتكار في تطوير مشروعات لديها فرص للنمو والاستمرار.

أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من البحث العلمي إلى السوق والتحديات الوطنية»، فركزت على تعزيز الصلة بين الأبحاث العلمية والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية، وتطوير التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي والمستثمرين، إلى جانب توجيه الابتكارات نحو التعامل مع التحديات المرتبطة بقطاعات الطاقة والمياه والغذاء والصحة والتعليم والصناعة.

وناقشت الجلسة الثالثة، بعنوان «تأسيس الشركات الناشئة وتمويلها وتوسعها»، متطلبات استمرار الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات وقدرتها على النمو والمنافسة، فضلًا عن التحديات التنظيمية والتمويلية والإدارية التي تواجه تأسيسها وتطويرها. كما بحث المشاركون آليات تمويل الأفكار والنماذج الأولية ومراحل التأسيس والتوسع، وسبل انتقال المشروعات الصغيرة إلى شركات قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

وشهدت الفعاليات كذلك عقد جلسة استماع طلابية، طرح خلالها الطلاب الممثلون لجامعة الأزهر رؤاهم وأفكارهم بشأن ريادة الأعمال، والفرص المتاحة أمامهم للمشاركة في هذا المجال، لا سيما في ظل امتلاك الجامعة حاضنات تكنولوجية رائدة يمكن الاستفادة منها في تحويل الأفكار إلى مشروعات عملية.

واختُتمت جلسات الاستماع بتحديد مجموعة من الأولويات وصياغة عدد من التوصيات المقترحة لدعم محور الابتكار وريادة الأعمال، تمهيدًا للاستفادة من مخرجات الحوار في أعمال «منتدى مصر 2026.. نظرة لليوم رؤية للغد».