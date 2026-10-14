قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الإسكان تبحث تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية
وصول إسماعيل دولار و4 آخرين للمحكمة في قضية البلطجة بالمقطم
قوات التحالف العربي تعلن زوال الخطر المهدد للعاصمة الرياض
تقلبات جوية وأمطار رعدية مرتقبة.. الأرصاد تحذر من تغير الطقس
وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان خفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمة السودانية
اليوم .. الأهلي والزمالك في نهائي أفريقي ناري .. من يعتلي عرش كرة اليد؟
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي كبير في "حماس" بمدينة غزة
تقرير لـ CNN: أضرار كبيرة في المنشآت الأمريكية بأوكرانيا وسط صمت ترامب
أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة
عام على قمة شرم الشيخ.. مصر تجدد دعمها لخطة ترامب للسلام وتؤكد ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي
ترامب: عمليات استكشاف «ضخمة» للنفط والغاز والمعادن تستعد للانطلاق في جرينلاند
مستوطنون يحرقون مسجدا وشجرة زيتون ومركبة في مخماس شمال شرق القدس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. الجامع الأزهر يواصل اختبارات اختيار أئمة القبلة استعدادًا لشهر رمضان

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
عبد الرحمن محمد

تتواصل بالجامع الأزهر الشريف اختبارات المتقدمين للعمل بإمامة القبلة بنظام المأموريات، حيث انطلقت فعاليات اليوم الثاني ضمن الاختبارات المقرر إجراؤها على مدار أربعة أيام، لاختيار أصحاب الكفاءات العلمية والقدرات الصوتية المتميزة من أبناء الأزهر الشريف.

وتُجرى الاختبارات في إطار الاستعداد لاختيار نخبة من القراء المؤهلين لإمامة المصلين في محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة التابعة له، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي تحظى فيه التلاوات القرآنية الصادرة من رحاب الأزهر باهتمام واسع من المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأزهر المتواصلة لرعاية المواهب القرآنية الشابة، واكتشاف أصحاب الحفظ المتقن والأداء المتميز، ومنحهم الفرصة لإظهار قدراتهم في تلاوة القرآن الكريم وإمامة المصلين.

وتعتمد لجان الاختبار على مجموعة من المعايير العلمية والفنية الدقيقة، تشمل سلامة التلاوة وإتقان أحكام التجويد والترتيل، إلى جانب جودة الأداء الصوتي والقدرة على توظيف جماليات الصوت بما يعزز الخشوع والتدبر.

كما تشمل معايير التقييم التأهيل الشرعي والفقهي للمتقدمين، بما يضمن توافر المقومات العلمية والعملية اللازمة لتحمل مسؤولية الإمامة في الجامع الأزهر، الذي يحتل مكانة دينية وعلمية بارزة في العالم الإسلامي.

الجامع الأزهر أئمة القبلة شهر رمضان اختبارات إمامة القبلة الإمام أحمد الطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

منخفض جوي يضرب مصر.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة وتحذيرات من الأرصاد

أسعار الدواجن

بعد موجة ارتفاعات.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

دار الإفتاء

أفضل صدقة إلى الأب المتوفى.. الإفتاء توضح الأعمال التي يصل ثوابها إليه

الحجاب الشرعي للمرأة

هل ظهور جزء من الشعر لن يؤثر على الحجاب الشرعي للمرأة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الزمالك ضد الأهلي

اتحاد الكرة يُحدّد شرطًا أمام الزمالك للاستماع إلى مُحادثة «الفار» في مباراة القمة | خاص

استهداف سفينة بالبحر الأسود، صورة أرشيفية

نجاة مصري وفقدان آخر .. الكشف عن هويات طاقم السفينة الغارقة قبالة السواحل البلغارية بالأسماء

ترشيحاتنا

الدكتور اسماعيل الحفناوى

حركة تكليفات جديدة وتجديد ثقة بمديري مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بفرع بورسعيد

جهود متنوعة

محافظ أسوان : تنسيق مكثف مع البترول لإحكام الرقابة على تداول المنتجات ومحطات الوقود

جهود متنوعة

محافظ أسوان يستعرض «رؤية 2040» في المنتدى السادس لرؤساء البلديات بالأمم المتحدة بجنيف

بالصور

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكوب خل وملعقة سكر.. طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات
طريقة عمل البصل المخلل في البيت خلال 7 ساعات

زلة لسان من متحدثة ترامب الجديدة تثير الانتباه.. ماذا قالت؟

مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟
مفاجأة عن متحدثة ترامب الجديدة..ماذا حدث داخل البيت الأبيض؟

دراسة تحذر: 59% من المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعلمون بإصابتهم

ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم
ثلث البالغين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: حرب أكتوبر 1973.. دروس القوة وحدود التفوق العسكري

المزيد