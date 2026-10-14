اليوم.. الجامع الأزهر يواصل اختبارات اختيار أئمة القبلة استعدادًا لشهر رمضان

تتواصل بالجامع الأزهر الشريف اختبارات المتقدمين للعمل بإمامة القبلة بنظام المأموريات، حيث انطلقت فعاليات اليوم الثاني ضمن الاختبارات المقرر إجراؤها على مدار أربعة أيام، لاختيار أصحاب الكفاءات العلمية والقدرات الصوتية المتميزة من أبناء الأزهر الشريف.

وتُجرى الاختبارات في إطار الاستعداد لاختيار نخبة من القراء المؤهلين لإمامة المصلين في محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة التابعة له، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي تحظى فيه التلاوات القرآنية الصادرة من رحاب الأزهر باهتمام واسع من المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأزهر المتواصلة لرعاية المواهب القرآنية الشابة، واكتشاف أصحاب الحفظ المتقن والأداء المتميز، ومنحهم الفرصة لإظهار قدراتهم في تلاوة القرآن الكريم وإمامة المصلين.

وتعتمد لجان الاختبار على مجموعة من المعايير العلمية والفنية الدقيقة، تشمل سلامة التلاوة وإتقان أحكام التجويد والترتيل، إلى جانب جودة الأداء الصوتي والقدرة على توظيف جماليات الصوت بما يعزز الخشوع والتدبر.

كما تشمل معايير التقييم التأهيل الشرعي والفقهي للمتقدمين، بما يضمن توافر المقومات العلمية والعملية اللازمة لتحمل مسؤولية الإمامة في الجامع الأزهر، الذي يحتل مكانة دينية وعلمية بارزة في العالم الإسلامي.