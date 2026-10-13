ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يناقش منهج القرآن في ترسيخ الوعي الفكري عبر إذاعة القرآن الكريم

يواصل ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة بالجامع الأزهر الشريف، اليوم، فعالياته الأسبوعية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وذلك تحت عنوان «منهج القرآن الكريم في ترسيخ الوعي الفكري.. رؤية إسلامية»، في إطار جهود الأزهر الشريف لمناقشة القضايا الفكرية المعاصرة، وتسليط الضوء على المنهج القرآني في بناء الوعي الصحيح وتعزيز الفهم المستنير للقضايا المختلفة.

وتُعقد فعاليات الملتقى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بما يعكس اهتمام الأزهر بمواصلة دوره العلمي والفكري في تناول القضايا التي تمس المجتمع، ومواجهة التحديات الفكرية في ضوء تعاليم القرآن الكريم.

ويشارك في ملتقى هذا الأسبوع الدكتور عبد الفتاح العواري، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور ربيع الغفير، أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الأزهر، فيما يتولى إدارة الحوار الدكتور أحمد القاضي، الإعلامي بإذاعة القرآن الكريم.

وتتضمن فعاليات الملتقى كذلك آيات من الذكر الحكيم يتلوها فضيلة الدكتور الشيخ الخضر أحمد مصطفى، إلى جانب فاصل من الابتهالات والأدعية النبوية يقدمه فضيلة الشيخ محمد الحصري، في إطار البرنامج المصاحب للقاء.

ملتقى الأزهر يناقش القضايا الراهنة والشبهات المثارة حول الإسلام

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، أن ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يُعد من الأنشطة المهمة التي يحرص الرواق الأزهري على تنظيمها وعقدها بصورة مستمرة، نظرًا لدوره في تناول القضايا الفكرية والمجتمعية التي تشغل الرأي العام، ومناقشتها في ضوء الرؤية الإسلامية.

وأوضح أن موضوعات الملتقيات يجري اختيارها وفقًا لمستجدات الظروف الراهنة، والشبهات التي تُثار حول ثوابت الشرع الحنيف، إلى جانب المتغيرات والتحديات التي تواجه الوطن والأمة الإسلامية والعربية، بما يضمن ارتباط موضوعات اللقاءات بالواقع الذي يعيشه الناس واحتياجاتهم الفكرية والمعرفية.

وأضاف أن اختيار القضايا المطروحة يأتي استنادًا إلى الأحداث التي يشهدها الشارع المصري، وما تثيره من اهتمام لدى قطاع عريض من الجماهير، مؤكدًا أن دور الملتقى لا يقتصر على تفنيد الشبهات التي تُثار حول الإسلام فحسب، بل يمتد إلى مناقشة مختلف القضايا المطروحة داخل مصر وخارجها، والتعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها ومستجداتها.

ويأتي تناول موضوع «منهج القرآن الكريم في ترسيخ الوعي الفكري.. رؤية إسلامية» ضمن هذه الجهود، من خلال استعراض الرؤية القرآنية في بناء الوعي الفكري، ومناقشة القضايا المعاصرة في إطار إسلامي يستند إلى ثوابت الشرع الحنيف، ويواكب المتغيرات التي تشهدها المجتمعات.