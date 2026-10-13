تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

ورد في كيفية تحصين الأطفال أن من حُسن رعاية الطفل أن يتحصن بالأدعية والأذكار الواردة في الآيات الشريفة والأحاديث النبوية من قبل والديه في كل وقت وعند خروجه بشكل خاص؛ حفظا له من كل ضرر ومن كل عين أو سوء يصيبهم -لا قدر الله-.

كيفية تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة

وروي في صحيح البخاري: (كانَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُعَوِّذُ الحَسَنَ والحُسَيْنَ، ويقولُ: إنَّ أَبَاكُما كانَ يُعَوِّذُ بهَا إسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ).

وجاء كذلك في كيفية تحصين الأطفال عند الخروج للذهاب إلى المدرسة ؟، أنه يمكن للإنسان أن يُحصن بيته وأبناءه من العين وشر الحاسدين ، من خلال قراءة المعوذتين «الفلق والناس»، لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ، فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا».

وكان النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يعوذُ الحسنَ والحسينَ، ويقولُ: «إنَّ أباكما كان يعوذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ».

وكذلك من خلال دعاء : ” بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.”، ويمكن قراءة فاتحة الكتاب ثم خواتيم سورة البقرة، بعدها سورة الإخلاص ويليها آية الكرسي ثم المعوذتين، وبعد ذلك ترديد هذا الدعاء.

تحصين الأطفال من السنة

وردت العديد من الأدعية النبوية المأثورة التي يمكن بها تحصين الأطفال ، ومنها ما يأتي:

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعوّذ أحفاده الحسن والحسين؛ بقوله: (أُعِيذُكما بكلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِن كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كلِّ عينٍ لامَّةٍ).

(أعوذُ بكَلِماتِ اللهِ التامَّاتِ كُلِّهِنَّ مِن شَرِّ ما خَلَقَ).

(بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ، ثلاثُ مراتٍ).

(أعوذُ بِكلِماتِ اللَّهِ التامَّةِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ ومن همزاتِ الشَّياطينِ وأن يحضُرونِ).

(أعوذُ بوجهِ اللهِ الكريمِ، بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ، اللاتي لا يُجاوزهنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، من شرِّ ما نزل من السماءِ، ومن شرِّ ما يعرجُ فيها، ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ، ومن شرِّ ما يخرجُ منها، ومن فتنِ الليلِ والنهارِ، إلا طارقًا يطرُقُ بخيرٍ).

(أعوذُ باللهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ؛ مِن هَمْزِه ونَفْخِه).

تحصين الأطفال بالقرآن

ورد أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي يمكن من خلال قراءتها تحصين الأطفال من القرآن ، منها ما يأتي: