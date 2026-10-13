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تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

كيفية تحصين الأطفال
كيفية تحصين الأطفال
أمل فوزي

ورد في كيفية تحصين الأطفال أن من حُسن رعاية الطفل أن يتحصن بالأدعية والأذكار الواردة في الآيات الشريفة والأحاديث النبوية من قبل والديه في كل وقت وعند خروجه بشكل خاص؛ حفظا له من كل ضرر ومن كل عين أو سوء يصيبهم -لا قدر الله-.

كيفية تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة

وروي في صحيح البخاري: (كانَ النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يُعَوِّذُ الحَسَنَ والحُسَيْنَ، ويقولُ: إنَّ أَبَاكُما كانَ يُعَوِّذُ بهَا إسْمَاعِيلَ وإسْحَاقَ: أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ).

وجاء كذلك في كيفية تحصين الأطفال عند الخروج للذهاب إلى المدرسة ؟، أنه يمكن للإنسان أن يُحصن بيته وأبناءه من العين وشر الحاسدين ، من خلال قراءة المعوذتين «الفلق والناس»، لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ، فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا».

وكان النبيُّ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- يعوذُ الحسنَ والحسينَ، ويقولُ: «إنَّ أباكما كان يعوذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ».

وكذلك من خلال دعاء : ” بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك.”، ويمكن قراءة فاتحة الكتاب ثم خواتيم سورة البقرة، بعدها سورة الإخلاص ويليها آية الكرسي ثم المعوذتين، وبعد ذلك ترديد هذا الدعاء.

تحصين الأطفال من السنة

وردت العديد من الأدعية النبوية المأثورة التي يمكن بها تحصين الأطفال ، ومنها ما يأتي:

  • كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعوّذ أحفاده الحسن والحسين؛ بقوله: (أُعِيذُكما بكلِماتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِن كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كلِّ عينٍ لامَّةٍ).
  • (أعوذُ بكَلِماتِ اللهِ التامَّاتِ كُلِّهِنَّ مِن شَرِّ ما خَلَقَ).
  • (بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ، ثلاثُ مراتٍ).
  • (أعوذُ بِكلِماتِ اللَّهِ التامَّةِ من غضبِهِ وعقابِهِ وشرِّ عبادِهِ ومن همزاتِ الشَّياطينِ وأن يحضُرونِ).
  • (أعوذُ بوجهِ اللهِ الكريمِ، بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ، اللاتي لا يُجاوزهنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، من شرِّ ما نزل من السماءِ، ومن شرِّ ما يعرجُ فيها، ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ، ومن شرِّ ما يخرجُ منها، ومن فتنِ الليلِ والنهارِ، إلا طارقًا يطرُقُ بخيرٍ).
  • (أعوذُ باللهِ السَّميعِ العَليمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ؛ مِن هَمْزِه ونَفْخِه).

تحصين الأطفال بالقرآن

ورد أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي يمكن من خلال قراءتها تحصين الأطفال من القرآن ، منها ما يأتي:

  • قال -تعالى-: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ* اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).
  • قال -تعالى-: (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يؤوده حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).
  • قال -تعالى-: (وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ* وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ).
  • قال -تعالى-: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ).
  • قال -تعالى-: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ* وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ* وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ* وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ).
  • قال -تعالى-: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلَهِ النَّاسِ* مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ).
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