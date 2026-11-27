هوي سعر أكبر أعيرة الذهب انتشارًا مع منتصف تعاملات اليوم الجمعة 27-11-2026 داخل محلات الصاغة.

عيار 21 ينخفض

تراجع سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولًا مقدار 20 جنيها على الأقل داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لعيار 21

سجل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5790 جنيها .

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 20 جنيها في المتوسط على مستوي محلات الصاغة .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6617 جنيها للشراء و 6560 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6065 جنيها للشراء و 6013 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 5790 جنيها للشراء و 5740 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4962 جنيها للشراء و 4920 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3860 جنيها للشراء و 3826 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3627 دولار للشراء و 3626 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.32 ألف جنيه للشراء و 45.92 ألف جنيه للبيع.