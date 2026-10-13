لماذا سميت سورة الحجرات بهذا الاسم؟.. السبب خاص بزوجات النبي

لعل السؤال عن لماذا سميت سورة الحجرات بهذا الاسم ؟، يفتح إحدى بوابات الأسرار لإحدى سور القرآن الكريم ، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي به نهتدي وننجو من مهالك الدنيا ومصابها، وعذاب الآخرة ونارها، ومن ثم ينبغي معرفة لماذا سميت سورة الحجرات بهذا الاسم ؟ لما فيه دلالة على بركاتها وفضائلها.

لماذا سميت سورة الحجرات بهذا الاسم

سميت سورة الحجرات بهذا الاسم نسبة إلى حجرات النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فقد كانت لكل زوجة من زوجات النبي حجرة خاصة بها يأتيها فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا اللفظ -الحجرات- قد ورد في السورة الكريمة؛ حيث قال -سبحانه-: (إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ).

ويمكن لهذه السورة المدنية ذات الثماني عشرة آية أن تكون دائرة معارف شاملة لتربية الفرد وتهذيب الجماعة؛ فهي تقدّم منهجاً للحياة السليمة، ونظاماً تربوياً ناجحاً لمواطن صالح مؤمن بربه، يحترم دينه ويؤدّي شعائره.

سورة الحجرات

تعد سورة الحُجُرات هي سورةٌ مدنيةٌ، عدد آياتها ثماني عشرة آية، وعدد كلماتها يبلغ الثلاثمائة وثلاثةٌ وخمسون كلمة، وتوجد سورة الحجرات في الجزء السادس والعشرين، وبالنسبة لترتيبها في المصحف الشّريف فنجد أنَّها السورة رقم تسعٍ وأربعين.

تُعالج سورة الحُجُرات بعض مظاهر التأدب مع الرسول محمدٌ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، ومن مظاهر التأدُّب التي ذكرت في السُّورة عدم رفع الصوت فوق صوت النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وعدم مناداته باسمه، ودعت إلى احترام بيوت أمهات المؤمنين.

وكذلك دعت للامتثال والاستجابة لأوامر الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وسُمّيت سورة الحجرات بهذا الاسم نسبةً إلى الحجرات التي كانت تسكنها أمهات المؤمنين -رضي الله عنهنّ-؛ وذلك لحديث السُّورة عن حرمات بيوت النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-.

أسرار سورة الحجرات

نزلت آيات كريمة عديدة تدافع عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وتعلم المسلمين كيفية التعامل مع هذه الشخصية العظيمة، وتبين الأمور التي فيها إيذاء للنبي -صلى الله عليه وسلم-؛ ومن السور التي تضمنت تلك التوجيهات سورة الحجرات