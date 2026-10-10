لماذا سميت سورة الطارق بهذا الاسم؟.. 7 حقائق عن زائر يأتي بالليل

يفتح السؤال عن لماذا سميت سورة الطارق بهذا الاسم ؟، إحدى بوابات الأسرار لسورة من سور القرآن الكريم، وهو كلام الله عز وجل به نهتدي وننجو من مصائب الدنيا وأهوال القيامة وجحيم الآخرة، ولعل ما يزيد أهمية معرفة لماذا سميت سورة الطارق بهذا الاسم ؟ هو أن فيه دلالة على الفضل والبركة ، ومن ثم زيادة الحرص فالاغتنام.

لماذا سميت سورة الطارق بهذا الاسم

سُمّيت سورة الطارق بهذا الاسم؛ لأنّ الله -تعالى- أقسم في بدايتها بالسّماء والطارق في قوله -تعالى-: (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ)، و تطلق كلمة الطّارق على ما يطرقُ باللّيل، وأصلها الطرق وهو الدقّ؛ حيثُ إن مَن يأتي باللّيل يحتاج إلى الطرق ليُنبّه غيره، ومنها أُخذت كلمة المطرقة والطريق، وأطرق؛ أيّ أمسك، وقيل إنّ معنى كلمة الطّارق هي الساكن.

وذهب المُفسرون إلى أنّ الطارق هي الكواكب؛ لأنّها تطرقُ باللّيل وتختفي في النهار، وقال الفرّاء إنّ الطارق هو النّجم؛ لأنّه يظهر في اللّيل، وكُل ما يأتي في اللّيل فهو طارق، وتُطلق على كُلّ ما طُرق ليلاً، وكذلك تسميه العرب، لقوله -تعالى-: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى).

وأُضيفت إليه أل التعريف التي للعهد؛ للدلالة على أنّه نجمٌ معروف يُطلق عليه اسم النّجم؛ ولأنّه يطلع في أول ظُلمة اللّيل، وهو الوقت الذي يطرقُ فيه الطارقين في العادة، وقيل هو النّجم المُسمّى بالشاهد، يظهر بعد غُروب الشمس، وقيل إنّه نوعٌ من الشُهُب

سورة الطارق

تُعدّ سورة الطّارق من السّور المكيّة، وقد نزلت على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قبل السّنة العاشرة للبعثة، ونزلت بعد سورة البلد، وعدد آياتها سبع عشرة آية، وهي السورة السّادسة والثمانون في ترتيب القرآن الكريم، وأمّا مناسبة السّورة لِما قبلها؛ فقد جاءت تتناسب مع السورة السّابقة لها وهي سورة البلد.