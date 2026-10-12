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الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض واستهداف المدنيين والمعتمرين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض واستهداف المدنيين والمعتمرين

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
أحمد سعيد

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات الاعتداء الآثم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات بين المدنيين الأبرياء وضيوف الرحمن من المعتمرين؛ مؤكِّدًا أن استهداف المرافق المدنية وقاصدي الحرمين الشريفين يُمثِّل استفزازًا لمشاعر المسلمين، وتجاوزًا مرفوضًا لكل القيم الإنسانية والأعراف الدولية، ومساسًا مباشرًا بأمن المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها.

الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض

وجدد الأزهر الشريف رفضه الكامل لهذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة، التي طالت من قبل أرواح الأبرياء والمدنيين، والمساس بأمن المملكة واستقرارها، محذرًا من عواقب هذا التمادي الآثم، ومؤكدًا أن صون أمن المنطقة يستوجب الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والاحترام التام لسيادة الدول وحرمة أراضيها.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي الشقيق، وإلى عائلات الضحايا.

وسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد الأمة الإسلامية من كل مكروه وسوء، ويُديم عليها الأمن والأمان والاستقرار.

الأزهر الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض مطار الملك خالد بالرياض الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض المعتمرين

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