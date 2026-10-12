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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بنجلاديش والصومال وإندونيسيا يتصدرون قوائم الشرف لشهادات معاهد البعوث الإسلامية بالأزهر

جانب من التكريم
جانب من التكريم
عبد الرحمن محمد

نظم الأزهر الشريف الحفل السنوي لتكريم خريجي معاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي ٢٠٢٥ـ٢٠٢٦، حيث تم تكريم أوائل الخريجي من الطلاب الوافدين، تقديرًا لتفوقهم العلمي وتميزهم الدراسي، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز.
شارك في الحفل الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والأستاذ عصام القاضي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية، الدكتور ابو اليزيد سلامة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية.

وضمت قائمة المكرمين عشرة طلاب من البنين والبنات، تصدروا نتائج الشهادة الثانوية بمعاهد مدن البعوث الإسلامية بالأزهر، حيث حققت بنجلاديش حضورًا لافتًا في قوائم الشرف للشهادة الثانوية، فيما برزت الصومال في القسمين العلمي والأدبي، وإندونيسيا في القسم الأدبي، وتصدرت هولندا القسم العلمي، مع حضور متميز لطلاب إريتريا في المراكز الأولى، وقد ضمت قائمة الطلاب الأوائل المكرمين على القسم الأدبي:

1. الأول: عبدالله أشرف محمود (بنجلاديش) - المجموع: 653 - النسبة: 97.4%.
2. الثاني: عزيزة بشير إبراهيم محمد (الصومال) - المجموع: 641 - النسبة: 95.6%.
3. الثالث: محمد سهيل (بنجلاديش) - المجموع: 640 - النسبة: 95.5%.
4. الرابع: رضوان أحمد (بنجلاديش) - المجموع: 639 - النسبة: 95.3%.
5. الخامس: نعيم الدين حبيب (بنجلاديش) - المجموع: 637 - النسبة: 95.0%.
6. السادس: أنيسة لقمان الحكيم (إندونيسيا) - المجموع: 622 - النسبة: 92.8%.
7. الثامن: عكاشة مفتي بيركاسا (إندونيسيا) - المجموع: 612 - النسبة: 91.3%.
8. التاسع: عهود بشير إبراهيم (الصومال) - المجموع: 611 - النسبة: 91.1%.
9. العاشر: إمداد هارون الرشيد إيمون (بنجلاديش) - المجموع: 609 - النسبة: 90.9%.

وعلى مستوى القسم العلمي:

1. الأول: سارة عبد الحميد حلاق (هولندا) - المجموع: 708 - النسبة: 91.9%.
2. الثاني: سلوى محمد عبد الرحمن (الصومال) - المجموع: 695 - النسبة: 90.2%.
3. الثالث: يسرا سعيد محمد (إريتريا) - المجموع: 675 - النسبة: 87.6%.
4. الخامس: إسماعيل صالح إسماعيل (إريتريا) - المجموع: 653 - النسبة: 84.8%.

 ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لاهتمام الأزهر الشريف برعاية طلابه الوافدين من مختلف دول العالم، ودعم تفوقهم العلمي والفكري، وإعدادهم ليكونوا سفراء للعلم والاعتدال في مجتمعاتهم، امتدادًا لرسالة الأزهر العالمية في نشر العلم وترسيخ قيم الوسطية والتعايش.

الأزهر طلاب معاهد البعوث الإسلامية أوائل الشهادات للطلاب الوافدين بنجلاديش الصومال إندونيسيا

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