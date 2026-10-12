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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى البحوث الإسلامية يناقش شبهات المستشرقين والحداثيين حول ترابط سور القرآن الكريم

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
عبد الرحمن محمد

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الاثنين، عقب صلاة المغرب، الملتقى العاشر من سلسلة «شبهات وردود»، وذلك بمدينة البعوث الإسلامية، لمناقشة الشبهات المثارة حول الوحدة الموضوعية لسور القرآن الكريم، والرد عليها من خلال معالجة علمية تستند إلى خصائص النص القرآني ومقاصده.

ويأتي الملتقى ضمن فعاليات برنامج «منبر الوعي»، الذي تنظمه اللجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

ويحمل اللقاء عنوان «شبهات المستشرقين والحداثيين حول الوحدة الموضوعية لسور القرآن الكريم»، ويشارك في محاضراته الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا لشئون الدعوة بالمجمع.

ويتناول الملتقى مفهوم الوحدة الموضوعية لسور القرآن الكريم، ويناقش ما أثير حولها من شبهات لدى بعض المستشرقين والحداثيين، مع توضيح أوجه الترابط بين الموضوعات التي تتناولها السورة الواحدة، وبيان مظاهر الاتساق والتكامل في بنائها.

كما يستهدف اللقاء تقديم معالجة علمية لما يثار حول هذه القضية، من خلال إبراز خصائص النص القرآني ومقاصده، والكشف عن وجوه الترابط بين موضوعات السور، بما يسهم في تعزيز الوعي بقضايا القرآن الكريم والتعامل العلمي مع الشبهات المثارة بشأنه.

البحوث الإسلامية شبهات المستشرقين سور القرآن الكريم ملتقى البحوث الإسلامية مجمع البحوث الإسلامية شبهات وردود

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