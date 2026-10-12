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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تدين الاعتداءات الحوثية على السعودية: أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

مصر والسعودية
مصر والسعودية
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للاعتداءات الحوثية المتكررة على المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن هذه الهجمات أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات، وتسببت في ترويع الآمنين وتعطيل مصالح المواطنين، فضلاً عن تهديدها لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن الشعوب وسلامة المدنيين، وتقويضاً للمقومات الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، مشددة على رفض استهداف المملكة العربية السعودية أو المساس بأمنها ومنشآتها ومرافقها المدنية تحت أي مبرر.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن موقفها يأتي انطلاقاً من الموقف الثابت للدولة المصرية، الذي يعتبر أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وركناً أصيلاً من أركان الأمن القومي المصري.

وشددت الوزارة على أن استهداف المملكة أو منشآتها المدنية أمر مرفوض رفضاً قاطعاً، ولا يتفق مع روابط الأخوة بين الدول العربية، ولا يمكن تبريره بذريعة الصراعات أو الحسابات السياسية والعسكرية، مهما كانت الظروف المحيطة بالمنطقة.

 استهداف المدنيين والمنشآت انتهاك للقيم الدينية والإنسانية

وأكدت الوزارة أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمطارات ووسائل النقل لا يمكن اعتباره مجرد تصعيد عسكري عابر، بل يمثل اعتداءً على أحد أسمى الحقوق التي تصونها الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وهو حق الإنسان في الحياة الآمنة.

وأضافت أن هذه الاعتداءات تتعارض مع القيم الدينية والإنسانية ومبادئ حسن الجوار، فضلاً عن مخالفتها لمبادئ القانون الدولي وقواعده، مشيرة إلى أن ترويع الآمنين وتعريض حياة الأبرياء للخطر لا يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق السلام أو تسوية النزاعات.

وأوضحت الوزارة أن استمرار الاعتداءات من شأنه فتح أبواب جديدة للاضطراب، وزيادة معاناة الشعوب، وتهديد حاضر المنطقة ومستقبلها، بما يستدعي تحركاً مسؤولاً لوقف التصعيد والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.

ودعت وزارة الأوقاف إلى تغليب صوت الحكمة، ووقف الاعتداءات، والعمل على تجفيف منابع العنف، إلى جانب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل إرساء سلام عادل ومستدام، يحفظ للدول سيادتها، وللشعوب أمنها، وللمنطقة استقرارها، بعيداً عن منطق العدوان وفرض الأمر الواقع.

وفي ختام بيانها، تضرعت الوزارة إلى الله العلي القدير أن يحفظ المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً وأرضاً وبحراً وسماءً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يصون بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء.

كما دعت الله أن يحفظ جمهورية مصر العربية وسائر بلاد العرب والمسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، ويجنب شعوب المنطقة ويلات الفتن والحروب، مؤكدة أهمية استمرار أواصر الأخوة والتضامن بين مصر والمملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية.

واختتمت الوزارة بيانها بالدعاء أن يحفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر، وأن يديم الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين وفي جميع الأوطان العربية، وأن تبقى روابط الأخوة والتضامن قائمة، ورايتا البلدين عاليتين.

وزارة الأوقاف الاعتداءات الحوثية السعودية أمن المملكة الأمن القومي العربي مصر والسعودية

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