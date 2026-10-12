الأوقاف تطلق 19 قافلة إنسانية لدعم المرضى وكبار السن والأيتام

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لتعزيز التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم الرحمة والتراحم بين أفراد المجتمع، من خلال تسيير 19 قافلة جديدة ضمن برنامج «قوافل الرحمة والمواساة»، تستهدف المستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2026، تحت شعار «التكافل الاجتماعي ركيزة وطنية».

وتندرج هذه المبادرة في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي الذي تضطلع به الوزارة، وحرصها على توسيع نطاق مشاركتها المجتمعية، وتعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والاهتمام.

قوافل الأوقاف لترسيخ قيم الرحمة والتكافل

وتهدف قوافل الرحمة والمواساة إلى نشر ثقافة التراحم والتعاون بين المواطنين، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمرضى وكبار السن والأيتام، وتقديم الدعم المعنوي والإنساني لهم، بما يعكس أهمية التكاتف بين أفراد المجتمع.

كما تسعى القوافل إلى ترسيخ قيم المواساة والتكافل باعتبارها من الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك، يتمتع أفراده بروح التعاون والتضامن، ويكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المختلفة.

دور مجتمعي يتكامل مع رسالة الوزارة الدعوية

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الأوقاف الرامية إلى نشر الفكر المستنير وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية، من خلال أنشطة ومبادرات تتجاوز الجانب الدعوي والعلمي لتشمل العمل المجتمعي والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يدعم ثقافة التكافل ويعزز الاهتمام بالفئات التي تحتاج إلى الرعاية والمساندة.

وتؤكد هذه القوافل حرص الوزارة على تفعيل دورها المجتمعي، وترسيخ معاني الرحمة والتعاون في المجتمع، بالتوازي مع رسالتها الدعوية والعلمية والتثقيفية.