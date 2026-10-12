قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سبب تسمية شهر جمادى الأولى بهذا الاسم.. معلومة لا يعرفها كثيرون
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
سعر الريال والدرهم والدينار في بنك مصر اليوم الإثنين .. آخر تحديث
أسعار سوزوكي جيمني 2026 في السوق السعودية
أسعار النفط تتراجع بعد إعلان ترامب هدنة الطاقة بين روسيا وأوكرانيا
زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب منطقة ميناهاسا في جزيرة سولاويسي الإندونيسية
صعق كهربائي ينهي حياة شاب أثناء عمله بالفيوم
بعد خسارة القمة.. معتمد جمال يخضع لجراحة عاجلة
دعاء الرزق في أول أيام شهر جمادى الأولى 1448.. أدعية لسعة الرزق وقضاء الحوائج
موعد إجازة نصف العام 2027 وجدول امتحانات الترم الأول
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سبب تسمية شهر جمادى الأولى بهذا الاسم.. معلومة لا يعرفها كثيرون

شهر جمادى الأولى 1448
شهر جمادى الأولى 1448
أحمد سعيد

ما سبب تسمية شهر جمادى الأولى بهذا الاسم؟ وما أصل تسمية خامس شهور السنة الهجرية؟ أسئلة تتجدد مع حلول شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا، إذ تحمل أسماء الشهور الهجرية دلالات تاريخية ولغوية، وفي السطور التالية نتعرف على سبب التسمية لهذا الشهر الهجري.

سبب تسمية شهر جمادى الأولى

شهر جمادى الأولى الذي ارتبط اسمه بالجمود والبرد في الروايات اللغوية المتعلقة بتسمية الشهور العربية.

يرجع اسم جمادى الأولى إلى لفظ “الجمود”، ويُذكر في كتب اللغة أن التسمية ارتبطت بوقت كان الماء فيه يتجمد من شدة البرد، عندما وافق هذا الشهر فصل الشتاء في زمن وضع الأسماء. 

وسُمّي «جمادى الأولى» تمييزًا له عن شهر جمادى الآخرة الذي يأتي بعده مباشرة.

أسماء الشهور الهجرية.. دلالات تاريخية ولغوية

1- محرّم: (مُحَرَّم الحَرَام) وهو أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم: سمى المحرّم لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرّمون القتال فيه.


2- صفر: وهو ثانى الأشهر فى التاريخ الهجري، سمى صفرا لأن ديار العرب كانت تصفر أى تخلو من أهلها للحرب وقيل لأن العرب كان يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع.


3- ربيع الأول: سمى بذلك لأن تسميته جاءت فى الربيع فلزمه ذلك الاسم.


4- ربيع الآخر: (أو ربيع الثانى) سمى بذلك لأنه تبع الشّهر المسمّى بربيع الأول.


5- جمادى الأولى: وهو خامس الأشهر فى التاريخ الهجري كانت تسمى قبل الإسلام باسم جمادى خمسة، وسميت جمادى لوقوعها فى الشتاء وقت التسمية حيث جمد الماء وهى مؤنثة النطق.


6- جمادى الآخرة : (أو جمادى الثانية) سمى بذلكَ لأنّه تبع الشّهر المسمّى بجمادى الأولى.


7- رجب: وهو من الأشهر الحرم، سمى رجبا لترجيبهم الرّماح من الأسنة لأنها تنزع منها فلا يقاتلون، وقيل: رجب أى توقف عن القتال، ويقال رجب الشىء أى هابه وعظمه.


8- شعبان: وهو ثامن الأشهر من التاريخ الهجري، لأنه شعب بين رجب ورمضان، وقيل: يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبا للماء، وقيل لأن العرب كانت تتشعب فيه (أى تتفرق)؛ للحرب والإغارات بعد قعودهم فى شهر رجب.


9- رمضان: وهو شهر الصّوم عند المسلمين، سُمّى بذلك لرموض الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته، حيث كانت الفترة التى سمى فيها شديدة الحر، ويقال: رمضت الحجارة، إذا سخنت بتأثير الشمس.


10- شوال: وفيه عيد الفطر، لشولان النوق فيه بأذنابها إذا حملت "أى نقصت وجف لبنها"، فيقال تشوَّلت الإبل: إذا نقص وجفّ لبنها.


11- ذو القعدة: وهو من الأشهر الحرم: سمى ذا القعدة لقعودهم فى رحالهم عن الغزو والترحال فلا يطلبون كلأً ولا ميرة على اعتباره من الأشهر الحُرُم.


12- ذو الحجة: وهو آخر الأشهر فى التاريخ الهجري، وفيه موسم الحج وعيد الأضحى ومن الأشهر الحرم، سمى بذلك لأن العرب قبل الإسلام يذهبون للحج فى هذا الشهر.

سبب تسمية شهر جمادى الأول شهر جمادى الأولى لماذا سمي جمادى الأولى لماذا سمي جمادى الأولى بهذا الاسم معنى جمادى الأولى شهر جمادى الأولى 1448 ترتيب الشهور الهجرية أسماء الشهور الهجرية ومعانيها جمادى الأولى وجمادى الآخرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك .. الموعد وطرق المشاهدة

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

مفتى السعودية

مفتي السعودية يدعو جنود المملكة للتضحية بأرواحهم في الحرب ضد الحوثيين.. شاهد

الأهلي والزمالك

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .. الشوط الثاني لمباراة الدربي

نصر إبراهيم

مكلفتش نفسك تبعت رسالة.. نجل نصر إبراهيم يثير الجدل بتعليق غامضة بعد وفاة والده

الاهلي

القمة 133 لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك الآن في ستاد القاهرة الدولي

مطار الملك خالد الدولي

بيان عاجل من السعودية بشأن استهداف مطار الملك خالد الدولي

ترشيحاتنا

أسعار السبائك الذهبية

من ربع جرام حتى الكيلو.. أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم الأحد

وزير البترول يشارك في الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي

وزير البترول يشارك في الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي

جانب من الاجتماع

هيئة سلامة الغذاء تطلق برنامجًا تدريبيًا لتطوير كفاءة المفتشين وتعزيز الرقابة

بالصور

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه
الصداع النصفي .. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق التعامل معه

فيديو

حالة طوارئ الحمامات

حالة طوارئ الحمامات.. طائرة تغير مسارها وتهبط اضطراريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وماذا بعد !!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقدان الطمأنينة

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

المزيد