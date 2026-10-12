سبب تسمية شهر جمادى الأولى بهذا الاسم.. معلومة لا يعرفها كثيرون

ما سبب تسمية شهر جمادى الأولى بهذا الاسم؟ وما أصل تسمية خامس شهور السنة الهجرية؟ أسئلة تتجدد مع حلول شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا، إذ تحمل أسماء الشهور الهجرية دلالات تاريخية ولغوية، وفي السطور التالية نتعرف على سبب التسمية لهذا الشهر الهجري.

سبب تسمية شهر جمادى الأولى

شهر جمادى الأولى الذي ارتبط اسمه بالجمود والبرد في الروايات اللغوية المتعلقة بتسمية الشهور العربية.

يرجع اسم جمادى الأولى إلى لفظ “الجمود”، ويُذكر في كتب اللغة أن التسمية ارتبطت بوقت كان الماء فيه يتجمد من شدة البرد، عندما وافق هذا الشهر فصل الشتاء في زمن وضع الأسماء.

وسُمّي «جمادى الأولى» تمييزًا له عن شهر جمادى الآخرة الذي يأتي بعده مباشرة.

أسماء الشهور الهجرية.. دلالات تاريخية ولغوية

1- محرّم: (مُحَرَّم الحَرَام) وهو أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم: سمى المحرّم لأن العرب قبل الإسلام كانوا يحرّمون القتال فيه.



2- صفر: وهو ثانى الأشهر فى التاريخ الهجري، سمى صفرا لأن ديار العرب كانت تصفر أى تخلو من أهلها للحرب وقيل لأن العرب كان يغزون فيه القبائل فيتركون من لقوا صفر المتاع.



3- ربيع الأول: سمى بذلك لأن تسميته جاءت فى الربيع فلزمه ذلك الاسم.



4- ربيع الآخر: (أو ربيع الثانى) سمى بذلك لأنه تبع الشّهر المسمّى بربيع الأول.



5- جمادى الأولى: وهو خامس الأشهر فى التاريخ الهجري كانت تسمى قبل الإسلام باسم جمادى خمسة، وسميت جمادى لوقوعها فى الشتاء وقت التسمية حيث جمد الماء وهى مؤنثة النطق.



6- جمادى الآخرة : (أو جمادى الثانية) سمى بذلكَ لأنّه تبع الشّهر المسمّى بجمادى الأولى.



7- رجب: وهو من الأشهر الحرم، سمى رجبا لترجيبهم الرّماح من الأسنة لأنها تنزع منها فلا يقاتلون، وقيل: رجب أى توقف عن القتال، ويقال رجب الشىء أى هابه وعظمه.



8- شعبان: وهو ثامن الأشهر من التاريخ الهجري، لأنه شعب بين رجب ورمضان، وقيل: يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبا للماء، وقيل لأن العرب كانت تتشعب فيه (أى تتفرق)؛ للحرب والإغارات بعد قعودهم فى شهر رجب.



9- رمضان: وهو شهر الصّوم عند المسلمين، سُمّى بذلك لرموض الحر وشدة وقع الشمس فيه وقت تسميته، حيث كانت الفترة التى سمى فيها شديدة الحر، ويقال: رمضت الحجارة، إذا سخنت بتأثير الشمس.



10- شوال: وفيه عيد الفطر، لشولان النوق فيه بأذنابها إذا حملت "أى نقصت وجف لبنها"، فيقال تشوَّلت الإبل: إذا نقص وجفّ لبنها.



11- ذو القعدة: وهو من الأشهر الحرم: سمى ذا القعدة لقعودهم فى رحالهم عن الغزو والترحال فلا يطلبون كلأً ولا ميرة على اعتباره من الأشهر الحُرُم.



12- ذو الحجة: وهو آخر الأشهر فى التاريخ الهجري، وفيه موسم الحج وعيد الأضحى ومن الأشهر الحرم، سمى بذلك لأن العرب قبل الإسلام يذهبون للحج فى هذا الشهر.